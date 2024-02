Baby Lasagna ekskluzivno za Dnevnik Nove TV nakon pobjede na Dori: ''Lud je osjećaj, još uvijek pokušavam shvatiti što se dogodilo...''

Baby Lasagna za Dnevnik Nove TV u ekskluzivnom razgovoru nakon pobjede na Dori otkrio je kako se osjeća nakon svega i kakve su njegove reakcije na komentare drugih.

''Rim Tim Tagi Dim'' danas pjevuši cijela Hrvatska, no što to zapravo znači Baby Lasagna ispričao je našoj Sanji Jurković.

''Ludi je osjećaj, još uvijek kopam po glavi da mogu racionalizirati šta se dogodilo, i nekad u tom kopanju i dalje znam zasuziti, tako da mislim da ću plakati još koji dan'', govori Marko.

Ušao je kao zamjena za Zsa Zsu, misli li da ga je žiri zakinuo neplasiranjem u top 24?

''Ne, dapače, ja bih volio zahvaliti žiriju što su me uopće stavili kao rezervu, tako da je uopće moglo doći do ovoga, moglo je biti da me nisu ni tamo stavili.''

Danas svi pjevuše pjesmu, a koje je njeno pravo značenje?

''Pa u biti, o odlasku iz sela, o dječaku, momku, koji napušta svoje selo u potrazi za boljim životom, a ja sam zamislio da je ''Rim Tim Tagi Dim'' njihov narodni ples tog nekog sela, da se tako zove i da svi oni skupa plešu na ''Rim Tim Tagi Dim''.

Pričalo se da pjesma ima govora i o odlasku iz Hrvatske i o anskioznosti, je li to miks svega toga?

''Pa je, u biti, ja imam tjeskobu i to je nešto što puno ljudi ima. Ja u pjesmi pokušavam dočarati anksioznost kako se netko bori iz dana u dan, ali još specifičnije o odlasku i napuštanju svog rodnog mjesta i onda tjeskoba koja dolazi s time i što smo, nadam se, dobro prikazali u spotu u onom zadnjem dijelu'', govori Lasagna.

Je li ovo sve njegov način borbe s tom anksioznošću?

''Mislim da mi izlazak iz komfort zone samo još više potiče anksioznost, ali mislim da je to u redu, ali kako je jučer Let 3 rekao za nešto što je teško, za to se vrijedi boriti. Tako i ja smatram, znam da je sada težak put preda mnom, ali znam da će to biti dobro.''

Let 3 je bio i njegov favorit.

''Pa da, sviđa mi se jako njihova pjesma i ta glavna melodija mi je genijalna, to je jedan od momenata kad kao umjetnik si misliš ''zašto ja to nisam smislio''.

Razmišlja li on o odlasku iz Hrvatske?

''Ne, nikad nisam, tj. jesam kad sam bio klinac, ali duboko u sebi znam da nema šanse, da ću radije ovdje biti i boriti se, čisto zato što ne volim promjene, tako da ne mislim ni u Zagreb doći, a kamoli napustiti cjelokupnu Hrvatsku.'

Imao je sve skupa 247 bodova, to je više nego svi ostali kandidati zajedno, kako to komentira?

''Da, to je najluđe od onoga, ne mogu vjerovati, mislim ne mogu vjerovati, drago mi je da su ljudi izdvojili i vrijeme, čak i novac da bi glasali za mene. To je ono što me najviše vraća u realnost.''

Mnogi govore da je miks Maneskina i Finca koji je prošle godine bio drugi na Euroviziji, vidi li on nešto u tome?

''Kad je Maneskin pobijedio, zvali su me prijatelji i rekli: ''E ovaj tu iz Maneskina, Damiano, pjeva i miče se na pozornici kao i ti.'' Da, čuo sam da sam ja kao da su Damiano i Kaarija imali dijete, tako da u biti laska mi to i to je super'', govori kroz smijeh.

Na pozornici je na Dori imao i tradicijske elemente, čipku, rubac, prikaz pranja rublja na starinski način, hoće li biti još nekakvih etno momenata i na Euroviziji. Pozornost su ukrali bijeli rukavi koje je on nosio.

''Da, ti rukavi su, kao što je puno ljudi i razumjelo, dio narodne nošnje koji su se, nažalost, pripisali Kaariji, s obzirom na to da je riječ o Euroviziji i tom kontekstu, ali i to je isto u redu, svatko ima pravo na svoje mišljenje i zapažanje, ali da, bit će još etno momenata. Gledajući nastup, ja bi ih još malo više ubacio i približio se tom selu, vidjet ćemo šta će na Euroviziji biti.''

Dejan Lovren svojom je izjavom danas zaradio brojna negodovanja Lasagninih obožavatelja, evo što on ima za reći na to.

''Žao mi je baš. Ja se nisam htio tako predstaviti, ali opet ponavljam, svatko ima svoju percepciju svijeta i ako je to njemu demonski, u redu, samo ja znam da to nije bila ni poruka i da se ja daleko pazim i klonim toga.''

Ono što mnoge zanima je, zašto baš Baby Lasagna?

''Nema uopće nikakvo značenje, nikakvu priču, lazanje mi nisu ni u top 10 najdražih jela, ali zvuči dosta zabavno baby lasagna skupa'', rekao je.

