Kontroverzna pjevačica na izborima se pojavila bez grudnjaka, no veću pozornost izazvao je šlep inspiriran srbijanskom zastavom!

Jelena Karleuša stigla je na izbore u Beogradu u bijeloj haljini koja je imala i poseban šlep, ona uvijek zna kako privući pažnju.

Srpska pjevačica Jelena Karleuša stigla je na današnje izbore u Beogradu u outfitu koji je odmah privukao pozornost svih.

U bijeloj haljini došetala je do škole u kojoj glasa, a ispod haljine zaboravila je odjenuti grudnjak pa su joj iskočile bradavice. No, to je bio manji problem jer je više pozornosti privukao šlep haljine u bojama srpske zastave.

Jelena ga je pozirajući ponosno raširila, a nosila je i veliki bijeli šešir te sunčane naočale.

Podsjećamo, Jelenu inače zovu srpskom modnom ikonom, a svojim golišavim outfitima uvijek privlači pozornost gdje god se pojavi, no ovog puta se odlučila za promjenu.

Ovih dana u centru je pozornosti zbog internetskog sukoba s našom pjevačicom Severinom, a više o njihovoj prepirci pročitajte OVDJE.

