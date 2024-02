Naš miljenik žena osvanuo u važnoj ulozi na prosvjedu u Zagrebu pa poslao znakovitu poruku: "Ovo je najbolji poklon sinu za rođendan!"

Janko Popović Volarić vodio je program prosvjeda oporbe na Markovom trgu u Zagrebu, a u tome mu se pridružila i glazbenica Ivanka Mazurkijević.

Naš glumac i miljenik žena Janko Popović Volarić i glazbenica Ivanka Mazurkijević voditelji su programa prosvjeda protiv HDZ-a koji je na zagrebačkom Markovom trgu organizirala oporba.

43-godišnji Janko je glasno s pozornice poručio kako je danas njegovom sinu rođendan i da je ovo najbolji poklon koji mu može pokloniti.

Glumac je sina Davida dobio sa samo 18 godina, a koji već ima glumačkog iskustva, kao i onog iza kamere jer je tonski majstor i njih dvojica često surađuju na televizijskim i filmskim projektima.

Iako je između njih razlika od 18 godina, složni su i izgledaju poput braće.

''Zajedno smo gostovali na ''Dar Maru'', ja kao glumac, on kao ton majstor, tako da smo se sretali, bilo je smiješno, ja snimam pa čujem da se smije pa mi je smiješno i tako. Mi smo se stalno susretali u ''Ponosu Ratkajevih'', glumio me ko malog, pa smo zajedno bili u predstavi u Histrionima. Ne zanima ga gluma, ali pred njim točno zna što mislim, točno zna što hoću, u glavi mi je, znam da me čita. Teže mi je pred njim glumiti nego pred ekipom. Da mu slažem bojim se da bi me odmah pročitao, ali je i obrnuto, pa sam ja tu u prednosti'', izjavio je Janko jednom prilikom za IN Magazin.

