Kralj Charles snimljen je na putu do londonske bolnice gdje se liječi, tamo ga svaki put dočeka ista scena!

U javnost su izašle nove fotografije kralja Charlesa koji gotovo svaki dan helikopterom putuje u London na terapiju.

Nakon vijesti da je kralj Charles teško bolestan, britanski monarh gotovo svakodnevno putuje iz svoje rezidencije Sandringham u londonsku bolnicu na liječenje od karcinoma.

Do Clarendon Housea prevozi ga helikopter, a onda automobilom nastavlja vožnju do bolnice. No, njegovo putovanje ne prolazi bez desetaka turista i zainteresiranih građana koji ga svaki put dočekaju ispred palače i prate njegovo kretanje.

Među njima su i paparazzi koji su i uhvatili njegove najnovije fotografije koje možete vidjeti u našoj galeriji. Iako ne izgleda previše bolesno, vidljivo je kako terapije na kralju ostavljaju traga te se čini vrlo umoran i iscrpljen.

Na svaki tretman s njim ide i supruga Camilla koja je na sebe zajedno s princem Williamom preuzela Charlesove odgovornosti.

A prvi je put u javnosti viđen ovih dana dok je s Camillom odlazio na svetu misu u crkvu St. Mary Magdalene na imanju u Sandringhamu.

U subotu se prvi put obratio javnosti nakon teške dijagnoze.

"Želio bih izraziti svoju najiskreniju zahvalnost na brojnim porukama podrške i dobrim željama koje sam primio posljednjih dana. Kao što znaju svi oni koji su bolovali od raka, takve su dobre misli najveća utjeha i ohrabrenje", rekao je Charles III.

Kralj je rekao da je ohrabrujuće čuti kako je njegova dijagnoza pomogla da se obasjaju organizacije koje podupiru oboljele od raka u Velikoj Britaniji, ali i drugdje.

Vijest o oboljenju došla je nakon što je Charles III. prošlog mjeseca proveo tri noći u bolnici gdje je bio podvrgnut korektivnom zahvatu zbog povećane prostate.

