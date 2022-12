Naša lijepa glumica u rijetkom izlasku zablistala u izdanju s opasnim dekolteom, nikome nije bilo lako skrenuti pogled

Ivana Roščić pojavila se na premijeri svog novog filma "Stric", u kojem igra jednu od glavnih uloga, a za to se događanje besprijekorno dotjerala.

Filmska glumica Ivana Roščić zablistala je na zagrebačkoj premijeri filma "Stric", prvijenca autorskog dvojca Andrije Mardešića i Davida Kapca u kojem igra jednu od glavnih uloga, a za tu se prigodu posebno sredila.

Pogledaj i ovo važan kontekst Ljiljana Nikolovska i Magazin kao dodatni začin iščekivanog domaćeg božićnog trilera "Stric", evo kako je bezvremenski hit povezao film i kultnu grupu!

Lijepa 44-godišnja Ivana zablistala je u elegantnom kombinezonu s dubokim dekolteom s kojeg nije bilo lako skrenuti pogled, a preko kojeg je obukla crni sako.

Osim Ivane na premijeri su se pojavili i ostali glumci iz filma, legendarni Miki Manojlović i Roko Sikavica, a film je pogledalo i niz osoba iz javnog života: Jelena Perčin, Lana Barić, Ana Begić Tahiri, Nataša Janjić Medančić, Ana Maras Harmander, Marijana Batinić, Igor Kovač, Nenad Korkut i mnogi drugi.

Glumica je ovih dana progovorila o svojoj dramatičnoj borbi za život koja se odvila u svibnju ove godine, samo dva mjeseca uoči premijere filma na Pulskom filmskom festivalu.

"To jutro odvela sam djecu u vrtić, otišla u dućan, kihnula i kako sam kihnula, tako me je stravična bol presjekla kroz glavu", prisjetila se glumica u razgovoru za Večernji list. Tada je jedva uspjela doći do najbližeg kafića jer su joj ruke i noge počele otkazivati te se počela grčiti.

"Dok sam čekala hitnu pomoć, došli su kolega Roko Sikavica i moj suprug Marko, a kad je došla hitna, liječnica je zaključila da imam napadaje panike. Rekla mi je da mi je bolje da idem kući i dala mi dvije injekcije za smirenje. Suprug Marko nosio me na rukama jer nisam mogla hodati. Sreća da je bio priseban i zaključio da to nisu napadaji panike, nego da mi doista nije dobro i da mi treba pomoć", ispričala je.

Njezin je suprug zatim nazvao prijatelja liječnika i opisao mu što joj se dogodilo, pa je nakon toga po nju došla druga hitna pomoć, a u KBC-u Rebro ustanovili su da ima rupturu aneurizme i obilno krvarenje te je isti dan operirana.

"Da smo povjerovali u dijagnozu prve liječnice, više ne bih bila tu", istaknula je Ivana, koja je odlučila javno izaći sa svojom pričom jer smatra da je bitno prepoznati simptome.

Ispričala je i kako je nakon izlaska iz bolnice imala intenzivne napadaje panike, koje prije toga nije iskusila, i da se još bori s raznoraznim strahovima, zbog čega redovito ide na psihoterapiju, a kaže i da vidi pomak. U svemu su joj velika podrška suprug Marko, obitelj i prijatelji.

