Naša glumica o svojoj dramatičnoj borbi za život: "Suprug me nosio na rukama jer nisam mogla hodati"

Ivana Roščić za Večernji list prepričala je svoju dramatičnu borbu za život koja se odvila u svibnju ove godine.

Glumica Ivana Roščić zvijezda je domaćeg božićnog trilera "Stric", prvijenca autorskog dvojca Andrije Mardešića i Davida Kapca koji u kina stiže 1. prosinca.

Dva mjeseca uoči premijere filma u Puli, točnije u svibnju, Roščić je proživjela pravu dramu o kojoj je sada odlučila progovoriti za Večernji list.

"To jutro odvela sam djecu u vrtić, otišla u dućan, kihnula i kako sam kihnula tako me je stravična bol presjekla kroz glavu.", prisjetila se glumica koja je tada jedva uspjela doći do najbližeg kafića jer su joj ruke i noge počele otkazivati te se počela grčiti

"Dok sam čekala hitnu pomoć, došli su kolega Roko Sikavica i moj suprug Marko, a kad je došla hitna, liječnica je zaključila da imam napadaje panike, rekla mi je da mi je bolje da idem kući i dala mi dvije injekcije za smirenje. Suprug Marko nosio me na rukama jer nisam mogla hodati, i sreća da je bio priseban te zaključio da to nisu napadaji panike nego da mi doista nije dobro i da mi treba pomoć", ispričala je.

Njen suprug je zatim nazvao prijatelja doktora i opisao mu što joj se dogodilo nakon čega je po nju došla druga hitna pomoć, a u KBC Rebro ustanovili su da ima rupturu aneurizme i obilno krvarenje te je isti dan operirana.

"Da smo povjerovali u dijagnozu prve liječnice, više ne bih bila tu", istaknula je Ivana koja je odlučila javno izaći sa svojom pričom jer smatra da je bitno prepoznati simptome.

Ispričala je i kako je nakon izlaska iz bolnice imala intenzivne napadaje panike, koje prije toga nije iskusila, i da se još bori s raznoraznim strahovima zbog čega redovito ide na psihoterapiju, a kaže i da vidi pomak.

U svemu su joj velika podrška suprug Marko, obitelj i prijatelji.

