Kći Miše Kovača servirala adute s kojih je bilo teško skrenuti pogled, a zasjenila je i zgodnu mlađu kolegicu!

Ivana Kovač pokazala je trbuh i noge na modnoj reviji BiteMyStyle by Zoran Aragović u Zagrebu.

Kći legendarnog Miše Kovača, pjevačica Ivana Kovač (45), bila je mamac za poglede reviji na BiteMyStyle by Zoran Aragović u sklopu trećeg izdanja modne platforme Atelier The Future u Zagrebu.

Zgodna Ivana na događaj je došla odjevena od glave do pete u crnu boju, a odabrala je komade koji su istaknuli sve njezine adute. Nosila je majicu koja otkriva trbuh i suknju koja je s prednje strane skroz kratka, pa su u prvom planu bile njezine vitke noge. Stajling je začinila i visokim lakiranim čizmama koje su svemu podarile dodatnu dozu seksepila, a crnilo je razbila šarenom torbicom.

Ivana se na reviji družila s pjevačicom grupe Colonia i svojom imenjakinjom Ivanom Lovrić (31), koja je također plijenila pažnju u atratkivnom izdanju, a da su se dobro zabavile i po povratku kući, pokazale su u video na Instagramu.

Inače, Ivana je ranije ove godine u emisiji In Magazin pričala o svojim počecima karijere i najvećim lažima koje je pročitala o sebi.

"Osim što sam 70 puta bila trudna i 70 puta sam im morala objašnjavati - donijet ću vam liječničke nalaze ljudi, nisam trudna, uporno su me htjeli napraviti trudnom. Jedina laž, i to me jako pogodilo jer sam tek počela pjevati... Pjevala sam u grupi Magazin prvi Splitski festival i izašlo je - Ivana Kovač se izderala na radnika scene. A ja ne mogu biti bolja od kruha, obožavam radnike scene i meni je to bio šok", prisjetila se, a tada je otkrila i svoj nadimak za tatu Mišu.

"Ja njega zovem Tozo, a to je jedna njegova priča iz Rusije o jednom liku, jednom Rusu, koju je on pričao kad sam ja bila mala. I meni je to ostalo i onda ga zovem Tozo", ispričala je Ivana.

