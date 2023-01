Ivana Kovač otkrila kako ona zove tatu Mišu Kovača, a i koja je najveća laž koju je čula o sebi: ''Meni je to bio šok''

Ivana Kovač danas jedva čeka svaki izlazak na pozornicu, a u djetinjstvu i ranoj mladosti strahovala je od javnog nastupa. I to toliko da je čak planirala snimati pjesme, ali bez pojavljivanja u javnosti. U školi je bila odlikašica, a svojeg poznatog oca ne zove ni Mišo ni tata. Detalje je otkrila našoj Juliji Bačić Barać za In magazin.

Kao djevojčica Ivana Kovač bila je potpuna suprotnost od svoje petogodišnje kćerkice Elene. Sramežljivosti se nije mogla riješiti ni kad se počela baviti glazbom.

''Bila sam ja sramežljiva još kad sam počela pjevati i onda mi je reka Huljić - oš pivati mala ili nećeš pivati. Kad sam kretala potpisala sam ja ugovor ali je moj uvjet bio da nikad ne nastupam javno jer sam toliko sramežljiva da bi jednostavno umrla dok nisam ušla u Magazin, onda mislim što ćeš. Nisam ja što se tiče razgovora, ja blebećem sto na sat, ali stati na binu među sve te ljude uf'', priznala je Ivana.

A danas je sve suprotno od onog što je nekad bila. Dominira pozornicom kad god se na njoj pojavi, a ovih dana objavila i i novu pjesmu naziva "Lom".

''To je ustvari bila Jolina pjesma, pjesma za Jolu kako se zeznuo čovjek'', priča Ivana.

Umjesto Jole "Lom" je otpjevala Ivana koja nam je otkrila kako je tulume ostavila iza sebe. U srednjoj školi voljela je izlaske, ali uvijek je pazila i da ima odlične ocjene.

''Ja kad bi dobila 4 meni bi bilo neugodno, a 3 tek to bi bio životni stres to bi bilo meni pokrij se kapom i ne izlazi više vanka i onda bi učila ko manijak samo da dobijem 5'', prisjetila se.

Prije nego što s epočela baviti glazbom radila je različite poslove.

''Radila sam kao administrator u jednoj firmi i kao prevoditelj sam, putovala na Tajland i prevodila s engelskog na hrvatski'', priča.

Ipak, više ju je privlačila glazba. A već na početku karijere u novinama je pročitala kaže, najveću laž o sebi.

''Osim što sam 70 puta bila trudna i 70 puta sam, im morala objašnjavati - donijet ću vam liječničke nalaze ljudi, nisam trudna, uporno su me htjeli napravit trudnom. Jedina laž, i to me jako pogodila jer sam tek počela pjevati... Pjevala sam u grupi Magazin prvi Splitski festival, i izašlo je Ivana Kovač se izderala na radnika scene, a ja ne mogu biti bolja od kruha, ja obožavam radnike scene i to ti je meni bilo, meni je to bio šok'', priča Ivana.

Velika potpora otkako je krenula u glazbene vode joj je otac, a njega, otkrila nam je, ne zove ni tata ni Mišo.

''Ja njega zovem TOZO, a to je jedna njegova priča iz Rusije koju je on pričao o jednom liku, jednom Rusu koju je on pričao kad sam ja bila mala. I meni je to ostalo i onda ga zovem Tozo'', priča Ivana.

I sa Lidijom, Mišinom suprugom u sjajnim je odnosima.

''Najviše smo se povezale zadnjih par godina kad sam ja odrasla najbitnije da su njih dvoje sretni, sve ti se ustvari svodi na to da si sretan'', kaže Ivana.

A tko bolje pjeva mama ili djed, zna malena Elena.

Možda baš Elena bude još jedna Mišina nasljednica na pozornici.

