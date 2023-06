Ivana Kovač pokazala goli trbuh, a rezana majica koju je obukla imala je i zanimljiv natpis!

Ivana Kovač nastupila je u Veloj Luci, na ovogodišnjoj veslačkoj regati, gdje je poglede plijenila atraktivnom odjevnom kombinacijom.

Pjevačica i kći legendarnog Mate Miše Kovača, Ivana Kovač održala je koncert u Veloj Luci povodom tamošnje veslačke regate, a za nastup je odabrala upečatljivu modnu kombinaciju.

45-godišnja Ivana zapjevala je u rezanoj majici s natpisom "imam hit" ispod koje se nazirao i grudnjak, a pokazala je i goli trbuh. Zanimljivu kreaciju iskombinirala je s crnim kožnim hlačama, a kosu je podigla u visoki rep.

Ivana je ranije ove godine u emisiji IN magazin pričala o svojim počecima karijere i najvećim lažima koje je pročitala o sebi.

"70 puta sam bila trudna i 70 puta sam im morala objašnjavati - donijet ću vam liječničke nalaze, ljudi, nisam trudna, uporno su me htjeli napraviti trudnom. Jedina laž, i to me jako pogodilo jer sam tek počela pjevati... Pjevala sam u grupi Magazin prvi Splitski festival i izašlo je - Ivana Kovač izderala se na radnika scene. A ja ne mogu biti bolja od kruha, obožavam radnike scene i meni je to bio šok", prisjetila se, a tada je otkrila i svoj nadimak za tatu Mišu.

"Ja njega zovem Tozo, a to je jedna njegova priča iz Rusije o jednom liku, jednom Rusu, koju je on pričao kad sam ja bila mala. I meni je to ostalo i onda ga zovem Tozo", ispričala je tada Ivana.

