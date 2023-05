Legendarnog Mišu Kovača dugo nismo vidjeli, a sada ga je kći Ivana pokazala u nesvakidašnjem izdanju!

Ivana Kovač na Instagramu je objavila zanimljivu fotografiju svojeg oca Miše Kovača.

Kći legendarnog Miše Kovača, Ivana Kovač, ide očevim glazbenim stopama, no sada se pohvalila i svojim drugim talentom.

Ivana je na Instagramu objavila niz fotografija koje je uredila u fotošopu, a među njima je i jedna fotka Miše, kojeg dugo nismo imali priliku vidjeti.

"Pita mene Elena jesam li ja normalna da se družim sa lavovima... da li ja znam da su oni opasni... i jesam li ga istukla. Ali zebre su ok. Kao: 'Ajde... one ti neće ništa'.Znači da mi je fotomanipulacija uspila. Mišu sam stavila na Mount Everest, a moj Ivan Huljić inače čupa travu u šumi. U stavrnosti. Ali ne i mojoj... Dalibor Petko, to je to sa čim se 'bavim' u photoshopu", objasnila je Ivana, a Elena koju spominje je njezina kći i Mišina unuka.

"Vidi Mišu kralja", oduševili su se njezini pratitelji fotografijom "smrznutog" Miše na Mount Everestu.

Mišo je zadnji put održao koncert u lipnju prošle godine, a s njima je tada na Starom placu u Splitu uglas pjevalo više od 25 tisuća ljudi, koji su stigli iz svih dijelova Hrvatske, ali i svijeta. Trebao je pjevati i u Vukovaru na dočeku 2023. godine, no nastup je otkazao zbog zdravstvenih problema, a zamijenio ga je Mladen Grdović.

