Ivanu Knoll ugostio slavni britanski voditelj, a pridružio joj se i katarski biznismen koji ju je kritizirao zbog golišavosti

Ivana Knoll u emisiji Piersa Morgana razgovarala je o kritikama na račun oskudnog odijevanja u Katru, a gost je bio i lokalni biznismen Mohammed Hassan Al-Jefairi, koji ju je kritizirao na Twitteru.

Slavni britanski voditelj Piers Morgan u svojoj emisiji ugostio je našu najpoznatiju navijačicu Ivanu Knoll.

Pogledaj i ovo Kakva privilegija Ivana Knoll veliki je uspjeh proslavila u restoranu poznatog turskog chefa koji je postao popularan zbog posebnog načina serviranja odreska!

"Moju sljedeću gošću mogli ste vidjeti u publici na utakmicama Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, odjevenu u prepoznatljive bijelo-crvene kvadratiće. Njezini outfiti privukli su pažnju mnogih, uključujući i lokanih Kataraca. Bi li bivša Miss Hrvatske Ivana Knoll, koju su mediji proglasili najseksi navijačicom Svjetskog prvenstva u Katru, trebala poštovati katarsku kulturu dok je u zemlji?" upitao se prije nego što se Knoll priključila u eter videom, a razgovoru se pridružio i katarski poduzetnik Mohammed Hassan Al-Jefairi, koji je nedavno kritizirao Ivanine outfite na Twitteru.

Na pitanje je li naišla na ikakav otpor i kritike zbog svojih golišavih izdanja u Katru, Ivana je odgovorila: "Ne, da budem iskrena, vrlo sam iznenađena i sretna što su prihvatili moj način odijevanja i mnogi Katarci žele se fotografirati sa mnom, uključujući žene i djecu."

Voditelj ju je upitao i što kaže na mišljenje nekih Kataraca, uključujući i njegova drugog gosta, o tome da bi trebala nositi više odjeće u znak poštovanja prema katarskoj kulturi.

"Nisam imala nijedno loše iskustvo i jako sam sretna što su me prihvatili", potvrdila je Knoll.

Piers se zatim obratio katarskom biznismenu i upitao ga o njegovu tvitu u kojem je poručio da Ivanu Katarci masovno fotografiraju jer je žele prijaviti, a ne zato što im se sviđa kako izgleda.

"Katarcima je čudno vidjeti da se netko tako odijeva u našoj zemlji. Moguće je da su je neki prijavili i moguće je da on nije znala za to, pa sam mislio da je to dobar način da joj pokažem drugu perspektivu, kako je doživljavaju ljudi koji se ne slažu s njezinim načinom odijevanja. Nitko joj neće prići i reći joj nešto u lice jer smo se navikli imati turiste iz raznih zemalja, Katar je multinacionalna zemlja posljednjih 15 godina. Možda je ovo dobra prilika da je pozovem da proba i našu tradicionalnu odjeću, mislim da bi joj lijepo stajala", poručio je Mohammed.

Voditelja je na kraju zanimalo i smatra li Knoll da bi se trebala odijevati kako god želi jer je tako dopušteno i u njezinoj zemlji.

"Poštujem svaku zemlju i kada sam se ovdje raspitivala o pravilima, lokalci su mi potvrdili da se mogu oblačiti kao i inače jer rade iznimke zbog Svjetskog prvenstva. Zato sam odlučila nositi svoje outfite, jer sam dobila odobrenje lokalaca", kazala je pa se prisjetila kako su joj na posljednjoj utakmici prišle žene s hidžabom i njihova zajednička fotka postala je viralna.

"Mislim da je sjajno što međusobno prihvaćamo da smo različiti", zaključila je Knoll, a Piers se složio s njom te je pohvalio svoje goste za međusobno poštovanje koje su pokazali u emisiji.

Ivanino gostovanje možete pogledati u videu u nastavku od 41. minute.

Inače, Knoll je na Svjetskom prvenstvu u Katru privukla pažnju brojnih svjetskih medija i ponovno si je osigurala nadimak najpoznatije hrvatske navijačice.

