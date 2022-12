Katarski biznismen pojasnio zašto je fotografirao Knoll, pratitelji ga ismijali: ''Bez uvrede, gospodine, ali vaše opravdanje je smiješno''

Već je poznato da je Ivana Knoll apsolutna zvijezda nogometa i navijanja, a svijet su obišle i fotografija na kojima ju je fotografirao jedan katarski biznismen.

Ivana Knoll apsolutna je zvijezda nogometa i navijanja, a svojom pojavom zabezeknula je sve koji su bili na utakmicama na Svjetskom prvenstvu u Katru.

Iako su pravila za žene u toj zemlji stroga, Knoll je odlučila riskirat pa svojom seksi odjećom koja nije previše skrivala zavodila gdje god je pošla.

Na jednoj od utakmica fotografirao ju je i jedan katarski biznismen dok se Ivana spuštala niz stepenica pokraj njegova sjedala. Mnogi su odmah komentirali kako je Knoll biznismenu bila zgodna te je želio to zabilježiti u svoj album, ali on se sada javio na društvenim mrežama i pojasnio zašto ju je fotografirao. Čini se da mu se njezina pojava baš i nije svidjela.

"Za vašu informaciju, fotografirali su je ne zato što im se ona sviđa, već zato što im se ne sviđa način na koji je odjevena, a koji je neprihvatljiv za našu kulturu. Ovo će vam potvrditi svatko iz Katara. Vjerojatno je žele prijaviti", napisao je Mohammed Hassan Al Jefairi na svom Twitteru.

Just for your info they take a photo not because they like her but because they don’t like the way she is miss dressed on regards to our culture



You can confirm this with any local Qatari



Probably to report it