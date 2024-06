Voćar iz našeg hit-showa oduševio je glasom na kraju posljednje emisije, a ima i poruku za Maju Šuput: ''Umakla mi je kad sam htio da joj predložim...''

U posljednjoj epizodi showa ''Tko to tamo pjeva'' do samog finala došao je Voćar Toni Leskovar, a svojim glasom oduševio je i Giuliana i gledatelje, evo tko je on.

U finalnoj epizodi showa ''Tko to tamo pjeva'' kao dobar glas na samom kraju predstavio se Voćar, Toni Leskovar iz Požege.

Toni je profesionalni pjevač koji je na kraju otpjevao i duet s gostom Giulianom te sve svojim glasom ostavio bez teksta.

''Predivno iskustvo, Giuliano je vrhunski pjevač i prije svega bila mi je čast a nakon toga i posebno zadovoljstvo. Sretan sam što je sve tako završilo, iako je bilo napeto i neizvjesno sve do kraja emisije'', rekao nam je.

Otkrio nam je i zašto se prijavio kao tajni glas.

''Motivirao me koncept showa, do sada sasvim nešto novo, nikad viđeno na našim tv programima. Glazbene numere, kviz, simpatični i stručni panelisti. Puno zabave i vjerujem da se ljudi pred malim ekranima doslovno igraju i pogađaju, vode svoju emisiju u vlastitom domu.''

Toni se predstavio kao voćar, a doista je završio vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo na poljoprivrednom fakultetu. Ipak, u struci nije radio niti ne planira.

''Moja velika ljubav osim glazbe je i priroda. Srednjoškolsko obrazovanje sam završio kao šumarski tehničar i logičan slijed bio je poljoprivredni fakultet, po meni. Nisam htio zanemariti obrazovanje zbog glazbe. Vjerovao sam da je moguće i jedno i drugo. Sad mi je drago što sam tako odlučio. Najsretniji sam kad pjevam a zadovoljan i opušten kad radim u voćnjaku. Lijepo se to nadopunjuje'', otkrio nam je.

Iza sebe ima već godine glazbenog iskustva, ali i čak dvije pjesme, ''Nije kao ti'' i ''Ćuti, molim te''. S kim bi volio snimiti duet?

''Sasvim iskreno, kada bih mogao birati što se tiče ženskih vokala, bila bi to Maja Šuput. Čak smo se i sreli u hodniku prije snimanja, ali mi je umakla prije nego sam joj to predložio. Mislim da bi to doslovno bila jedna ''energestka bomba''. Jer njena energija je čudo'', priželjkuje.

Kao najveću podršku izdvaja obitelj.

''Podrška mi je obitelj prije svega, imam veliku obitelj i ponosan sam na njih. Prijatelji su tu i postali su dio obitelji, sretan sam zbog toga i cijenim sve što su učinili za mene i zbog mene.''

A otkrio je i da je sretno zaljubljen, ali i opisuje li njegova pjesma ''Nije kao ti'' upravo nju.

''Partnerica je također dio ove velike podrške. Moj prvenac ''Nije kao ti'' je imao više vatrenih akterica, dok se moja vatrena akterica nalazila iza kamera'', otkrio nam je.

Živi na relaciji Požega-Beograd, a mi smo ga za kraj pitali i vidi li se u budućnosti više na hrvatskoj ili srpskoj estradi, obzirom da je prvu pjesmu dobio u susjednoj državi.

''Živim na toj relaciji već duže vrijeme iako sam više vremena ovdje. Ništa ne želim isključiti i ne razmišljam puno unaprijed. Do sad je to dobro funkcioniralo a kako će biti dalje vidjet ćemo. Neke stvari čovjek ne treba planirati, možda je bolje pustiti da se dogodi.''

