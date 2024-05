Je li vam profesorica engleskog iz našeg hit-showa zvučala poznato? Evo gdje ste već mogli čuti njen glas!

Profesorica engleskog koju smo imali priliku gledati u posljednjoj epizodi showa ''Tko to tamo pjeva?'' je i pozanat radijska voditeljica Maja Štrbac.

U posljednjoj epizodi uzbudljivog showa ''Tko to tamo pjeva?'' Maja Štrbac, tajni glas profesorica engleskog oduševila je pustivši glas u razotkrivanju, a njezin vokalni aparat je itekako poznat naciji.

Naime, Maja Štrbac svoj glas koristi na sve moguće načine, a publici je i poznat jer ga često čuju na radiju gdje radi kao glavna urednica informativnog programa.

''Obožavam svoj posao, glavna urednica informative sam, novinar, i volim to što svaki dan učim nešto novo, jer je posao jako dinamičan.'' govori Maja, koja uz radijski posao obavlja i onaj profesorice engleskog. ''Radim i u školi stranih jezika. To radim već godinama i jako volim i taj posao, podučavam i male i velike. U oba posla ima puno pričanja, puno kreative i to je ono što me zaista veseli.'', dodaje.

Nakon što se predstavila nastupom u prvom izazovu gdje svi tajni glasovi pjevaju, odnosno otvaraju usta na snimljenu matricu, profesorica engleskog već je u nekim panelista pobudila znatiželju. U trećem izazovu, naziva ''Tajni studio'' u kojemu natjecatelj odabire tajne glasove čiji će mu se videi pokazati ne bi li dobio dodatne dokaze, natjecateljica Paula Eleta Barišić se odlučila upravo za profesoricu engleskog i pedikerku.

''Profesorica pjeva, pedikerka ne pjeva!'' odlučno je komentirala Alka Vuica. No, natjecateljica je profesoricu, na čuđenje svih panelista, eliminirala već u sljedećem izazovu.

''Napravit ću tu malo pomutnju, neka se malo zabavljamo, izbacit ću profesoricu engleskog'' kazala je natjecateljica, a Luka Nižetić je zaključio kako je ona prva osoba koja je izludila paneliste u showu. Profesorica engleskog, Maja Štrbac, je u razotkrivanju zapjevala svojim, dobrim glasom, pa tako natjecateljica u tom izazovu nije osvojila novac.

Maja je osoba raznolikih interesa.

''Pjevam, napisala sam knjigu poezije, pišem pjesme zapravo od malih nogu i to mi je ispušni ventil, sviram ukulele, glumim u kazališnoj skupini Slomi nogu, plešem (trenirala sam prije), imam bend s kojim sam uglazbila spomenutu knjigu poezije i radimo glazbu zajedno, posuđujem glas (vokalna animacija) najčešće u reklamama za radije i za televizije, ali dogodi se i koji crtić, konferencija i slično. Radim to na engleskom i na hrvatskom. Organizatorica sam Tabor film festivala. Trenutno i jednom prijatelju editiram krimi roman koju ću kasnije prevesti na hrvatski i snimiti i audioknjigu. Većina mojih hobija povezana je s glasom i u tome najviše i uživam.'' ističe.

Novu epizodu showa ''Tko to tamo pjeva'' pogledajte već sljedećeg petka, 17. svibnja na Novoj TV.