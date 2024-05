Njezino lice već ste vidjeli na Novoj TV, a sad se predstavila i u novom showu: ''Pribojavala sam se da me ne prepoznaju...''

U posljednjoj epizodi show ''Tko to tamo pjeva'' kao tajni glas predstavila se i profesorica francuskog koja je naša uspješna plesačica.

Kao tajni glas u posljednjoj epizodi showa ''Tko to tamo pjeva'' nastupila je profesorica francuskog kojoj su neki pred malim ekranima lice i prepoznali.

Naime, radi se o našoj uspješnoj plesačici Andrei Granić koja već godinama pleše za Novu TV, a nama je otkrila i je li se pribojavala da će ju netko od panelista ili sama natjecateljica prepoznati.

''Moram priznati da sam se čak pribojavala da me ne prepozna Maja Šuput s obzirom da sam s njom već surađivala. Međutim, i to što me poznaje kroz suradnje ne znači da zna kako pjevam!''

''S Novom TV surađujem dugi niz godina kao plesačica i paralelno radim na tome da usavršim vještinu pjevanja i glume koji me gotovo jednako zanimaju (mjuzikli su moja velika ljubav)! S ovim sam showom dobila priliku isprobati pjevanje. Mogu samo reći da sam još sigurnija da želim više pjevati (a i glumiti - s obzirom da sam se i u ovom showu naglumila)! Nova TV mi je već kao drugi dom pa sam imala i veliku podršku cijelog tima, na sceni i iza nje, nisam mogla poželjeti bolju okolinu'', govori.

''Beskrajno ne zabavio cijeli proces jer, kao u svemu što radim, išla sam pronaći zabavu i izazov za sebe. Pa sam se bavila time kako da izgledam što manje samopouzdano, da nikad ne pogledam u kameru, cupkam van ritma i ne držim mikrofon ispred usta. Vjerujte da je nekome tko je preko 10 godina na televiziji to itekako veliki zadatak. Zadovoljna sam kako je sve ispalo, spremna sam za još'', dodala je.

Andrea je završila studij engleskog i francuskog, ali prevladala je ljubav prema plesu.

''Prve plesne korake sam otplesala krajem osnovne škole, ali vrlo neozbiljno. Sjećam se da sam tada još htjela biti doktorica. U srednjoj školi se sve promijenilo, u plesu sam pronašla taj neki kreativni ispušni ventil koji mi je tada trebao. Dok su drugi izlazili, istraživali studentski život, ja sam uporno trenirala pa je ljubav prerasla u posao. Zbilja sam sretna što sam studirala Engleski i Francuski na FFZGu, dobila sam puno za sebe, neke širine i oštrine, ali umjetnost je ipak moj pravi poziv'', priznaje.

Pogledaji ovo Celebrity Iza Maratonca iz našeg glazbenog showa krije se tužna priča o kojoj nam je otvorio dušu: ''Odustati mi nije bila opcija!''

Andrea, osim što pleše u velikim projektima Nove TV, pleše i na koncertima velike regionalne zvijezde Milice Pavlović. Otkrila nam je kakva je Milica i kakva je atmosfera na probama.

''Milica je naša lavica, pazi nas k'o na kap vode na dlanu. Zahvalna sam na svakom projektu kojeg s njom radim jer je veliki profesionalac i radnik, nema toga što se ne može i ulaže u svaki segment svoje glazbe. Atmosfera na probama za njezin veliki koncert u Beogradu bila je sjajna! Probe koje vode Helena i Igor (koreograf i redatelj) su produktivne i izazovne, a cijeli tim koji je baš šaren (ima nas i iz Srbije, BiH, Slovenije) kliknuo je iz prve. Vesele me ponovne probe za Zagrebački koncert 21.6.! Nemojte ga propustiti, ovakvo nešto još niste vidjeli'', poziva sve.

Njen partner je naš glumac Damir Poljičak, a sudbina ih je spojila baš na Novoj TV.

''Damir i ja upoznali smo se, vjerovali ili ne, na Novoj TV. On je bio natjecatelj u 5.sezoni TLZP-a, a ja plesačica u trupi. Namignuo mi je i to je bilo to. Šalim se naravno, bio je izuzetno uljudan i profesionalan tijekom cijelog projekta, pozvao me van tek kad je sve završilo'', govori.

Što on kaže na njen neumorni duh?

''Kako trenutno radim kao freelance koreograf, plesač i plesni mentor, moj bi posao nekome izvan umjetničke branše vjerojatno bio veliki izazov. Nema fiksnog radnog vremena, puno toga koordiniraš i organiziraš sam, probe su svakodnevne, snimanja cjelodnevna. Međutim, Damir je i sam bio freelance glumac pa ima razumijevanja. A i ja za njegov posao, naravno. Bez obzira što je trenutno zaposlen u Kazalištu Kerempuh, i njegov je raspored prilično hektičan zbog dodatnih predstava i snimanja. Imamo zbilja puno razumijevanja, poštovanja i podrške jedan prema drugome i našim profesijama.''

Pogledaji ovo Celebrity Je li vam profesorica engleskog iz našeg hit-showa zvučala poznato? Evo gdje ste već mogli čuti njen glas!

Radna je kolegica i s našom glumicom Darijom Lorenci u njenom studiju ''4 sobe''. Rekla nam je kako su se upoznale.

''Po preporuci svoje plesne kolegice, Daria me pozvala da preuzmem jednu od grupa u njenom studiju 4SOBE. Sjećam se da sam u tom periodu taman bila na porodiljnom, korona je sve zatvorila, treninzi su bili čas online, čas uživo, potpuni kaos! Ali i Daria i ja super plivamo u kaosu pa je baš simbolično da smo se u tom kaosu i spojile.''

''Već nekoliko godina tamo vodim jutarnju grupu za žene (kombinacija fitnessa i plesa) koju obožavam jer smo okupile žene raznih zanimanja i priča, koje treniraju bez obzira na životne obaveze, a pritom se tako sjajno zabavljaju. Kroz godine Daria i ja smo postale i prijateljice. Ugledam se na nju u mnogo životnih aspekata, volim njenu ludu energiju i volju za životom, a i ne mogu se načuditi kako istovremeno zbrinjava posao, projekte, muža, djecu i studio'', rekla nam je.

Pogledaji ovo Celebrity Oduševio je gledatelje domaćeg showa stasom, ali i glasom, ali priznaje da ima i pokoju manu: ''Ja sebe vidim kao...''

A osim Darije, Andrea radi i s još nekim članovima Nove TV čija su lica dobro poznata javnosti.

''S njima imam dugogodišnju suradnju i ovim im se putem želim zahvaliti: Sven Pocrnić, Ivana Husar Mlinac i Martina Tomčić. U školi Husar&Tomčić radim kao plesni mentor i koreograf u mjuzikl edukaciji.''

Novu epizodu ''Tko to tamo pjeva'' pogledajte već sljedećeg petka.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Najzgodniji hrvatski zet u ležernom izdanju snimljen na špici, gurao je kćerkicu u kolicima i mamio brojne poglede!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Poznat je razlog zbog kojeg je supruga Andreja Plenkovića napravila istup i pojavila se u javnosti, premijer je sve sam objasnio