Oduševio je gledatelje domaćeg showa stasom, ali i glasom, ali priznaje da ima i pokoju manu: ''Ja sebe vidim kao...''

Josip Čolić predstavio se hrvatskoj publici u showu ''Tko to tamo pjeva'', a sad je bio gost i u emisiji ''Zdravlje na kvadrat''.

Mladić iz Zagreba, 25-godišnji Josip Čolić, u jednoj od epizoda ''Tko to tamo pjeva'' na Novoj TV privukao je puno pozornosti predstavivši se kao fitness trener, a sad je gostovao i u emisiji ''Zdravlje na kvadrat''.

Od njegovog gostovanja u showu, kaže, puno se toga promijenilo.

''Pa konkretno ljudi sad stvarno misle da ja jesam fitness trener tako da sam dobio neke ponude, ali nisam trener!''

Pogledaji ovo Celebrity Srpska Rozga komentirala usporedbe sa slavnom pjevačicom, od jednog bi strahovala da se sretne s njom: "Voljela bih to, ali..."

Tko je Josip Čolić?

''Josip Čolić je dečko koji ima 25 godina. Voli glazbu, sport, kuhanje i druženja s prijateljima i obitelji.''

A što bi nam skuhao?

''Pa jako volim rižoto s kozicama. Za to sam se, čak mogu reći, i specijalizirao'', rekao je pa pozvao voditelja Dalibora Bosančića na ručak.

Pogledaji ovo Celebrity Svi su ostali u šoku kad je ovaj mladi medicinski tehničar pustio svoj glas, stresan posao vikendom mijenja u nešto sasvim drugačije!

Bilo je zanimljivo gledati kako su reagirali u emisiji kada su rekli, čekaj, ti si bodybuilder, a pjevaš?

''Pa bila je dosta zanimljiva, pogotovu od strane Vinče jer je cijelo vrijeme govorio da je to spoj nespojivog. Sjećam se, bio je i naslov nakon toga - nikad nisam vidio tako nabildanog čovjeka a da zna pjevati. Ali evo, ispalo je da znam!’''

Je li njegovo vježbanje neka potreba za dokazivanjem?

''Pa prije svega sebi. Idem na trening pet puta tjedno. Nije stvar treninga nego stvar potrebe, ali i psihe, jer se ti nakon tog treninga osjećaš jako, jako dobro.''

Priznao je da se doživljava u potpuno drugačijem svjetlu.

''Iskreno ću ti reći! Puno drugačije nego što me drugi ljudi doživljavaju. Drugačije je kada gledaš sebe svaki dan u ogledalu. Svi smo mi navikli na sebe i svi smo sebi takvi kakvi jesmo. Ali, mi se međusobno drugačije vidimo. To je zanimljivo jer smo si više interesantni jedni drugima, ali sebe vidim kao jednostavnog dečka. U suštini to i jesam.''

Pogledaji ovo Celebrity Tko je deratizator koji je u našem hit-showu dogurao do zadnjeg kruga? ''Iskreno, kad sam shvatio kako emisija funkcionira...''

Misli li za sebe da je zgodan?

''Pa mislim, okej sam si. Nije da stanem pred ogledalo i kažem waoooo, ali okej sam si. Solidan!''

A koje su mu mane, vrline?

''Mana mi je tvrdoglavost budući da sam bik u horoskopu, a bikovi su poznati po tome. I mogu reći da sam dosta nervozan kad sam gladan. Vrline bih rekao upornost i odanost. Jako volim odane ljude. Za sebe sa sigurnošću mogu reći da sam odan i lojalan.''

Ostatak intervjua pogledajte u videu.