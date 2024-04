Upoznali smo ga kao fitness trenera, a on radi kao model i pun je iznenađenja: "Ja nisam vidio ovako nabildanog čovjeka da zna pjevati!"

Josip Čolić, Tko to tamo pjeva? Nova TV

Josip Čolić privukao je pažnju gledatelja svojim glasom i stasom u showu "Tko to tamo pjeva?", u kojem je predstavljen je kao fitness trener.

U zadnjoj emisiji showa "Tko to tamo pjeva?" posebnu pažnju publike, pogotovo ženskog dijela, privukao je 25-godišnji Josip Čolić iz Zagreba, koji je predstavljen kao fitness trener.

Panelisti su oko njega bili podijeljenog mišljenja.

"Sto posto sam siguran da je fitness trener pjevač, to je jedan kroz jedan, i da lovac i dizajnerica nisu pjevači" komentirao je Luka Nižetić, dok je Goran Vinčić bio drugačijeg mišljenja: "Ovo ne progovara nikakva ljubomora iz mene, ja nisam vidio ovako nabildanog čovjeka da zna pjevati!"

Pogledaji ovo Zanimljivosti Evo odakle vam je poznata instruktorica joge iz našeg hit-showa, već smo je imali priliku gledati na malim ekranima!

Natjecatelj ga je eliminirao u petoj rundi, no on je u razotkrivanju sve iznenadio i pustio dobar glas te tako natjecatelju nije donio dodatan novac.

Josip inače radi u osiguravajućem društvu u odjelu prodaje, ali nije mu to posao iz snova.

Pjevanje ga privlači od malena. Kao mali su išli na crkvene zborove i bio je ministrant. Časna sestra je s njima radila upjevavanje, tu se rodila ljubav prema glazbi. S 18 godina je krenuo na sate solo pjevanja, na koje je išao godinu dana. Sada dva puta tjedno ide na sate solo pjevanja jer ga, kako kaže, to opušta, tu može izraziti sebe i svoje emocije, i to je on. Još nigdje nije imao priliku nastupati i razmišljao je o tome, ali za sada još ipak ne bi.

Pogledaji ovo Zanimljivosti U našem hit-showu je oduševila vokalom, a poslušajte pjesmu s kojom je osvojila nagradu na jednom festivalu!

Bavi se i modelingom, zbog čega je opušten pred kamerama, jer navikao je na set s puno ljudi.

U srednjoj školi je krenuo u teretanu jer je bio mršavo dijete i htio je dobiti mišiće. Već 8 godina je u teretani. S crossfitom je krenuo prije 2 godine. Jede zdravo, a zato i zna kuhat.

Voli ići na duhovne obnove na Sveti Duh. Ne osjeća se nužno ispunjeno, ali osjeća se bolje nakon toga, ima bolji radni tjedan i miran je.

"Vesele me male stvari i ponosan sam na sebe kada uspijem napraviti nešto što prije nisam mogao, a uspio sam jer sam radio na tome i onda znam da je to rezultat moga rada", istaknuo je Josip.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sjećate li se kako je Seve izgledala s 18 godina? Tada je pozirala za svoju prvu naslovnicu časopisa, evo koliko se promijenila

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Bivša tenisačica muškarca svog života upoznala je na ulici, ovo je njihova priča: ''Bilo mi je dosadno i odlučila sam prošetati...''