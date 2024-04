Srpska Rozga komentirala usporedbe sa slavnom pjevačicom, od jednog bi strahovala da se sretne s njom: "Voljela bih to, ali..."

Razgovarali smo s Jelenom Petrović koja je u showu "Tko to tamo pjeva" šokirala sve sličnošću njenog vokala s onim od Jelene Rozge.

Ovih se dana ne prestaje pričati o mladoj pjevačici iz susjedne nam Srbije Mariji Petrović, koju je domaća publika zapazila u showu "Tko to tamo pjeva", a koja nosi i nadimak "srpske Rozge" zbog nevjerojatne sličnosti njihovih glasova.



S Marijom smo razgovarali nakon emisije, a odmah na početku nam je otkrila kako se zapravo počela baviti glazbom.



"Slučajno, nakon prosvjeda na Pravnom fakultetu, kolega me je pitao bi li probala da odradim svirku s njim u jednom malom kafiću na Vračaru. To nije zaživjelo, te sam prvobitno mislila da je to samo jedna kratka epizoda u mom životu. Dvije godine kasnije, na jednoj od svirki, namjerno sam glasno pjevala iz publike, te me je gitarista čuo i ponudio posao. Tako je sve ponovno krenulo", ispričala nam je Marija.

Spomenuli smo i njezin nadimak "srpska Rozga" i pitali je laska li joj to ili joj možda smeta.



"Laska mi i previše. Za mene je to ogromna privilegija i čast. Svakako nije tajna koliko volim Rozgu i sve što Rozga predstavlja, a to su, pored sjajnih vokalnih sposobnosti, kultura i dostojanstvo", zaključila je Marija.



Je li možda imala prilike upoznati je i bi li jednog dana voljela snimiti duet s njom?



"Imala sam tu priliku i čast, u jednom od lokala u Beogradu u kojem sam i sama nastupala, iako se sve odvilo vrlo brzo. Itekako bi voljela snimiti duet s Rozgom, ali bi istovremeno imala veliku tremu i strah da tome nisam dorasla", priznala nam je.

A ima li još neke pjevačke uzore, osim Rozge?



"Kako je u Beogradu pretežno tražena domaća glazba, tako sam i ja u posljednje vrijeme više usmjerena na domaće izvođače, pa bih pored Rozge izdvojila Idu Prester i Tijanu Bogićević", rekla nam je Marija.



Otkrila nam je i ima li neki svoj neostvareni san?



"Čini mi se da ne. Imam snove i velike mašte, ali sam zahvalna sam na svemu što mi se dogodi, i dobrom i lošem. Vjerujem u proces i u to da će se oni snovi koji se trebaju ostvariti i ostvariti", zaključila je Marija.



Marija je sve oduševila kao tajni glas u showu "Tko to tamo pjeva", kakvi su njezini dojmovi sa snimanja?



"Teško mi je da ovo stavim u par riječi ili rečenica. Ovo je za mene posebno iskustvo, koje ću pamtiti cijeli život. Od profesionalizma, organizacije i ljubaznosti cijele ekipe koja ovaj show realizira, do predivnih ljudi koji su sudjelovali sa mnom u epizodi", priznala nam je Marija.



Gdje se vidi za deset godina?



"Moram priznati da nikada ne razmišljam o tome na taj način. Imam neke okvire kako bih voljela da stvari izgledaju u to vrijeme, ali kao što sam rekla, imam puno povjerenje u proces", zaključila je.

Osim glazbe, Marijina velika ljubav je i psihoterapija koju studira. Kako i kada ste se odlučili za taj izbor?



"Tako je. Zapravo studiram socijalnu politiku i socijalni rad, a u cilju kasnijeg upisivanja edukacije za psihoterapiju. Pomaganje ljudima me je oduvijek ispunjavalo, a nakon epidemije imala sam potrebu za revidiranjem nekih odluka, i tada sam poželjela da ovo bude još jedan put kojim ću poći", pojasnila nam je ova talentirana i svestrana glazbenica.

