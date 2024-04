Za našom lijepom spisateljicom na špici su se svi okretali, zbog haljine golih ramena jedva je dočekala topliju prognozu!

Josipa Pavičić prošetala je zagrebačkom špicom u haljini golih ramena, a koja je bila dovoljna da se svi za njom okrenu.

Spisateljica Josipa Pavičić iskoristila je sunčani dan i prošetala zagrebačkom špicom, a sudeći prema njezinoj odjevnoj kombinaciji jedva je dočekala toplije i ljepše vrijeme.

45-godišnja Josipa je pažnju prolaznika ukrala u pripijenoj traper haljini bez rukava, koju je iskombinirala s bež štiklama i torbom, dok je pogled sakrila iza sunčanih naočala.

Josipa je bila jedna od poznatih Hrvatica koja je prije nekoliko mjeseci dala javnu podršku Severini i to na dodjeli nagrada Timeless Beauty u Zagrebu, gdje je nosila broš posvećen njoj.

"Sve smo mi Severina #nopasaran", poručila je Josipa tada svojim brošem.

"Severina je jedna vrlo hrabra žena s kojom duboko suosjećam u njenoj boli. Mene je sram države u kojoj živim, ali ovo nije govor mržnje. Dajem podršku apsolutno svakoj ženi koja prolazi kroz ovo, a ima ih puno", izjavila je na svečanom događaju, na kojem joj je bila uručena nagrada u kategoriji "Hrabra žena".

"Počašćena sam i zahvalna što sam svojim spisateljskim radom dotakla srca onih kojima je trebala ruka podrške. Hrabrost nije odsustvo straha, i hrabri ljudi osjećaju strah ali prihvaćaju izazove. Kad sam se najviše bojala tad sam se najdublje bacala u strah, vatru i rizik a život bi me uvijek nagradio za to. Zahvalna", napisala je na društvenoj mrži, a u komentarima je dobila brojne čestitke i komplimente.