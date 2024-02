Život joj je obilježilo odrastanje bez važnog člana obitelji, ali njena priča samo ju je ojačala: "Nema smisla patiti za nečijom ljubavi"

Matea Galić uskoro kreće u avanturu života zvanu "Survivor" iz koje planira izaći kao snažnija osoba.

Šibenčanka Matea Galić jedna je od kandidatkinja koje ćemo gledati u novoj sezoni showa "Survivor".

Matea ima 25 godina i trenutačno živi na relaciji Zagreb-Šibenik. Po zanimanju je farmaceutski tehničar, ali studira ekonomiju i radi na brodu kao hostesa. Najveći hobi su joj odlasci u teretanu, a uz to u slobodno vrijeme jako voli čitati i raditi na sebi. Kaže da su joj u životu najvažniji obitelj, zdravlje i prijatelji.

Otkrila nam je kako svojim ključnim uspjehom u životu definitivno smatra vlastito odrastanje i na to je najponosnija, budući da je odrasla sama s majkom, a također je jako ponosna na svoje sportske uspjehe jer se dugo bavila plivanjem i vaterpolom i bila je naša reprezentativka.

Pred njom je sada novi izazov, show "Survivor" koji je dosad imala prilike pratiti samo na malim ekranima.

"Osjećaji su mi pomiješani, definitivno sam jako uzbuđena i znatiželjna, budući da idem u nepoznatu avanturu. Mislim da još nisam svjesna što me čeka, ali se nadam da spremna na sve što mi ovaj izazov nosi. Očekujem iskustvo koje će mi promijeniti život i avanturu koja će mi ostaviti neizbrisiv pečat", rekla nam je Matea.

Na prijavu za sudjelovanje motivirali su je njezini najbliži.

"Motivirao me mlađi brat i najbliži prijatelji koji su uvijek komentirali da sam definitivno netko tko bi mogao testirati svoje granici u ovoj igri, međutim kad sam se prijavila nisam rekla nikome iz okoline, sve do samog saznanja da idem", priznala je Matea.

A evo i čemu se najviše veseli i ima li kakve planove za svoj boravak u nepoznatom.

"Najviše se veselim upoznavanju novih ljudi i suočavanju sa svim izazovima koji nas čekaju. Nadam se da ćemo biti veseli i da će gledatelji uzivati u novoj sezoni. Nemam nikakve planove i strategije jer sve što isplaniram se izjalovi, tako da ulazim u show neopterećena, ali izrazito motivirana. Najviše me brinu higijena i hrana, jako volim jesti, uživam u hrani tako da je to definitivno izazov s kojim se do sad nisam susrela", zaključila je.

Matea nam je izdvojila što smatra svojim najvećim adutom i prednošću pred drugim kandidatima.

"Najveći adut mi je činjenica da sam već bila dio tima jer sam se bavila vaterpolom i znam kako motivirati suigrače i održavati veselu atmoferu, koja je defitivno jako bitna u uvjetima koji nas očekuju", istaknula.

Iza nje je i pomalo tužna životna priča i odrastanje bez važnog člana obitelji.

"Život mi je obilježilo definitivno odrastanje bez oca, mamu je ostavio odmah po saznanju da je trudna. Voljela bih naglasiti da je puno teže bilo mojoj majci jer je bila jako mlada i u prvom trenutku nije imala ničiju podršku, nego meni jer se pobrinula da mi nikad ništa ne fali i da se po ničem ne razlikujem u društvu, međutim svakako da sam osjetila posljedice kao mlada u školi jer je bilo jako teško kad drugi pričaju o roditeljima. Da moraš reći da ga ne poznaješ i da te ostavio dok se nisi ni rodila. Međutim mama i njena obitelj, teta, ujko, baka i djed, pobrinili su se da budem jako voljena i sretna. I dan danas s 25 godina nikad nisam stupila u kontakt s ocem niti je on ikad izrazio želju za tim. Smatram definitivno da me takav život ojačao i da nema potrebe patiti za nečijom ljubavi. Prošle godine sam izgubila djeda i svoj sigurno najveći oslonac i podršku u životu, jako sam bila vezana za njega i jako me pogodio taj događaj. To mi je pokazalo koliko sam i ja ranjiva i ti mjeseci anksioznosti opet su me osnažili dovoljno da se prijavim na ovakvu avanturu", otkrila nam je.

Obzirom da je jako povezana s obitelji, upravo će joj odvojenost od nje teško pasti.

"Iskreno jako teško mi je i zamisliti da neću moći čuti svoje, dosta života sam provela po pripremama i natjecanjima sportskim i kasnije na fakultetu u Zagrebu, tako da ne mogu reći da nisam prošla odvojenost od bliskih ljudi, ali definitivno taj trenutak gdje ih neću moći nazvati će mi jako teško pasti. Definitivno će mi najteže pasti odvojenostt od brata koji ima deset godina i boluje od dijabetesa i za kojeg sam jako vezana. Dnevno se čujemo deset puta, tako da nemam uopće predstavu koliko teško ce mi biti", priznala je.

No veseli se i druženju s novim ljudima i novim poznanstvima.

"Za preživljavanje je najvažnija po meni prilagodba, kako na nove ljude tako i na nove uvjete, definitivno smatram da će veliku ulogu imati i taj sportski duh jer mislim da je puno lakše podnostiti sve one uvjete ako pobjeđuješ. Planiram ga graditi najviše na iskrenosti i zezanciji, želim da budemo iskreni jedni prema drugima i da se trudimo održavati što bolju atmosferu. Što se tiče ostalog ne planiram ništa jer kad god planiram ne ispadne tako, definitivno ću pustiti da sve ide kako ide", najavila je.

A što ju najviše motivira?

"Pa najviše me motivira da pokažem svim ljudima mladima, starijima, da mi biramo kakav ćemo život napraviti od onoga što dobijemo i da sve što se događa u našem životu, treba izvući najbolje iz nas. Voljela bih da svatko tko je odrastao kao ja ili možda i gore bude taj koji će uzeti život u svoje ruke i boriti se. Mislim da bi pobjeda bila samo još jedan dokaz da u životu nema pravila i da svatko može sve", najavila je Matea.

