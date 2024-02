Majka dvoje djece izašla je kao pobjednica iz najveće životne borbe: ''Mislila sam odustati, ali onda shvatite da...''

Jedna od kandidatkinja nove sezone ''Survivora'' je i Meggy Alobić, ponosna majka dvoje djece koja je kroz život pobijedila onu najveću borbu – samu protiv sebe.

Uskoro kreće nova sezona ''Survivora'', a jedna od kandidatkinja koja je u emisiju došla još više ojačati samu sebe je i Meggy Alobić. Za naš portal podijelila je svoja očekivanja od showa, ali i ispričala kakvu je borbu vodila nekoliko godina – onu protiv same sebe.

''Ja sam Meggy Alobić, majka sam dvoje djece. Stariji sin Nikola ima 12 godina, a mlađi Todor 8 mjeseci. Živim u Bregima, malom mjestu pored Rijeke, točnije iznad prelijepe Opatije u obiteljskoj kući sa svojim nevjenčanim suprugom i svojim sinovima. Po zanimanju sam voditelj sportske rekreacije i fizioterapeut. Dugi niz godina radim sa djecom i vodim rekreativnu gimnastiku školske i predškolske dobi. Uz velike šetnje sa svojim klincima i dva psa, to mi je ujedno i hobi i velika ljubav. Rad s djecom me ispunjava, tako da za mene vrijedi ono kako kažu "pronađi posao koji voliš, i nećeš raditi niti jedan dan svoga života", govori nam.

Pogledaji ovo Celebrity Plavookog Zagrepčanina gledat ćemo u avanturističkom showu, evo koji su njegovi najveći aduti, a što mu najteže pada!

A prije toga, radila je sasvim druge poslove.

''Dugo godina imala sam salon za masažu, također radila kao konobar, a jednom sam radila čak tri posla danju i noću. Imala sam tad jedno dijete, a sada kad ih imam dvoje malo sam se opametila i usporila tempo, jer me koštalo vlastitog zdravlja. Uglavnom nema gdje me nije bilo, osim Survivora, to mi je najveći izazov i putovanje života koje želim doživjeti'', priznaje.

''Osim što sam se dvanaest godina profesionalno bavila plivanjem i bila vrlo uspješna u istom, iskusila sam se rekreativno u kick-boxingu. Uvijek sam bila solo igrač, avanturista i voljela adrenalin i izazove. Smatram da me je sport izgradio kao osobu i donio mi puno benefita i naučio me kako se nositi sa usponima i padovima, i kako ostati smiren i kad si na vrhu i na dnu, jer sve prođe, i dobro i loše, i najbitnije ostati smiren i osvijestiti to.''

Pogledaji ovo Celebrity Prošle godine Survivor je napustila već prvog dana, a sada se vraća još hrabrija i spremnija: "Taj nesretan kraj kao da je dobio još sretniji početak"

Priznaje i da je bilo jako teških trenutaka.

''Imala sam jedan period u životu gdje sam mislila odustati od same sebe, ništa me više nije veselilo i nigdje nisam vidjela smisao, bila je to gadna anksioznost uz napade panike. Trajalo je to par godina, činilo se kao vječnost, a onda je došla i rastava mojih roditelja nakon 30 godina braka.''

''Odlazila sam i na razgovore psiholozima, pomagala sam si na sve moguće načine i tražila pomoć. No onda shvatite nakon nekog vremena, pa i godina da vam nitko na ovom svijetu ne može pomoći, da vas nitko ne može pokrenuti osim vas samih, da nema tog pokretača dok se sami ne pokrenemo i trgnemo. Tako da, naučila sam živjeti s tim, pokrenuti samu sebe. Savjetujem svakom čovjeku da priča o onome što ga muči i da traži pomoć ako mu je potrebna, nema ništa loše u tome i nije sramota. Lijepo je kad te netko može saslušati, uputiti ti lijepu riječ, i da znaš da se možeš osloniti na nekog. Zahvalna sam na svemu što imam, a najviše mojoj obitelji, jer su uvijek tu bili uz mene i velika su mi podrška i oslonac u svemu što radim, pa tako i u ovom izazovu'', govori optimistično.

Pogledaji ovo Celebrity Ususret povratku na male ekrane Mario Mlinarić prisjetio se neugodnog iskustva s kojim se suočio: ''Taj neočekivani susret bio je najupečatljiviji!''

Kako se osjeća pred odlazak u ''Survivor''?

Trenutno sam skroz opuštena što se tiče ulaska u show, još nisam ni svjesna ničega dok ne kročim nogom tamo, a tek onda će proraditi uzbuđenje i adrenalin.''

''Ulazim hladne glave i bez ikakvog opterećenja i taktiziranja. Idemo dan po dan, uz nadu i želju za opstankom do kraja. Samim odlaskom, želja mi je dogurati najduže, pa i pobijediti, jer realno samim time što smo jednom nogom unutra, ipak glava radi svoje i želja za borbom je sve veća, tako da smatram da ne samo ja, već svi kandidati sanjaju o pobjedi'', dodaje.

Obzirom na borbe koje je vodila, smatra da je sama sebi najveća motivacija i razlog zašto se odlučila na prijavu.

''Mislim da sam sama sebi najveća motivacija, jer znam što sam prošla sama sa sobom i kakvu borbu sam vodila, tako da na Survivoru očekujem neočekivano i spremna sam na sve, a jedino tko će mi nedostajati su moji sinovi, i svaka borba bit će moja, a pobjeda posvećena njima, ipak su mi oni sve na svijetu.''

Zbog svega je jako uzbuđena.

''Smatram da se ovakve prilike dogode samo jednom u životu i ne želim ju prokockati, jer što je tri mjeseca naspram cijelog života. Moja djeca imaju najboljeg tatu na svijetu i nonu/moju majku, tako da im neće faliti ničega dok se ja ne vratim.''

''Nadam se samo fer igri od ostalih kandidata, bez previše smicalica i ogovaranja, mada znam da će biti teško pronaći zajednički jezik s 10 različitih i nepoznatih ljudi, no prihvaćam sve i svakog, ali opet ponavljam spremna sam na sve.''

Ima li taktiku?

''Moja taktika je da nemam taktike, ulazim hladne glave i čistog srca, i svaku borbu voljela bih voditi s jačim igračima od sebe'', govori odlučno.

''Od Survivora ne očekujem da će me drastično promijeniti, znam kakva sam osoba, jedino smatram da će me dodatno osnažiti i mentalno ojačati i očeličiti.''

A što misli da bi joj donijela pobjeda?

''Ne znam što mi pobjeda može donijeti, osim nekakvog osobnog zadovoljstva, jer kao što sam u početku rekla bitno je ostati smiren i kad si dolje i kad si gore, bitno da znamo ustati, tako da po tom pitanju ja sam ista, male stvari me vesele'', zaključila je.