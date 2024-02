Plavookog Zagrepčanina gledat ćemo u avanturističkom showu, evo koji su njegovi najveći aduti, a što mu najteže pada!

Dorian Ivanovski jedan je od ovogodišnjih kandidata showa ''Survivor'', a evo hoće li mišići ovom zgodnom Zagrepčaninu pomoći da preživi u ekstremnim uvjetima na dalekoj egzotičnoj lokaciji.

Počinje nova sezona uzbudljivog showa ''Survivor'', a jedan od natjecatelja koji je svoje instinkte za preživljavanje odlučio provjeriti baš ovdje je i Dorian Ivanovski. Plavooki maneken dat će sve od sebe da dođe do kraja, a evo i tko je on.

''Rođen i odrastao sam u centru Zagreba (Kvatrić). Poslije srednje preselio sam se s curom u Stupnik gdje imam kuću. Još uvijek se navikavam na Stupnik pošto sam ipak dečko iz centra'', govori kroz smijeh.

''Rođen sam 14.12.1998. stoga sam strijelac sam po horoskopu, a i po ponašanju. Majka mi je Hrvatica, a otac Makedonac – odatle i prezime Ivanovski. Imam dva mlađa brata, Boromira i Stribora. Da, Boromir kao iz ''Gospodara prstenova'' i Stribor kao ''Šuma Striborova''. Hvala Bogu, nemamo istog tatu, pa sam ja dobio koliko toliko normalno ime'', nastavlja šalu.

Pogledaji ovo Celebrity Prošle godine Survivor je napustila već prvog dana, a sada se vraća još hrabrija i spremnija: "Taj nesretan kraj kao da je dobio još sretniji početak"

''Po zanimanju sam geološki tehničar, s tim da sam poslije srednje završio prekvalifikaciju za plinoinstalatera i još položio stručno usavršavanje za struku (VKV). Zadnjih 5 godina radim u gradskoj plinari u odjelu mjerenja u tehničkoj kontroli. Radimo zamjene plinskih brojila te ispitivanje instalacije i provjeru tehničke ispravnosti instalacija, zamjene su jednom u 10 godina tako da se možda i vidimo kod vas doma'', govori.

''Osim plinarenja se naravno bavim i modelingom, novopečena strast na koju me uz puno muke nagovorila najbolja prijateljica Helena Krnetić koja se isto bavi time. U početku sam bio malo skeptičan oko svega toga i nisam se baš volio izlagati previše javno, međutim nakon prve odrađene revije sam se totalno zaljubio u taj osjećaj pozitivne anksioznosti prije nego što izađete na pistu, pred kamere i ljude… To ili zavolite ili zamrzite, nema druge'', govori uzbuđeno.

''Osim modelinga bavim se i sportom. Inače sam totalni hiperaktivac i treniram 6/7 puta tjedno i to od kad znam za sebe. Jer čim sam doma duže od jednog dana nije dobro.''

Pogledaji ovo Celebrity Ususret povratku na male ekrane Mario Mlinarić prisjetio se neugodnog iskustva s kojim se suočio: ''Taj neočekivani susret bio je najupečatljiviji!''

A iskusio je brdo sportova.

''Bilo je tu jako puno sportova: plivanje, vaterpolo, taekwondo, boks, mačevanje, badminton, streljaštvo i powerlifting. Međutim najviše sam se zadržao u teretani i na boksu čime se i trenutno rekreativno bavim, dosta sam predan i pedantan kad si nešto zacrtam, pogotovo što se tiče treninga. Nisam neki tip osobe koji u slobodno vrijeme voli izlaziti po klubovima ili kafićima jer nit pijem nit pušim i cijeli taj koncept mi ide na živce. Vise volim neko druženje kod prijatelja doma. Osim toga volim i putovanja i izlete u prirodu ili negdje gdje ima rijeka ili more, razgledavanje stranih gradova mi isto nije napeto, više volim biti u prirodi'', pojasnio je.

A evo i čime se još može pohvaliti.

''Ponosni sam vlasnik nagrade za hrabro djelo, jer sam kao klinac (5. osnovne) jednom starijem gospodinu pružio prvu pomoć do dolaska hitne. Naime, gospodin je doživio teški srčani udar u stubištu moje zgrade kad sam se vraćao iz škole. Gospodin je preživio'', otkrio je.

''Pred ulazak u Survivor se osjećam identično kao prije odlaska na prvu reviju – ogroman osjećaj pozitivne anksioznosti. Svaki put kad pomislim na to dobijem leptiriće u trbuhu , makar ni sam još nisam svjestan što me tamo točno čeka'', govori uzbuđeno, a zna i što od cijelog ovog iskustva očekuje.

''Od Survivora očekujem iskreno puno – očekujem da ću steći neka nova prijateljstva koja će trajati čitav život, neka nova iskustva i očekujem da ću nakon toga malo više cijeniti neke stvari i malo više uživati u trenutku.''

A jedna stvar koja ga je motivirala za prijavu bili su:

''Kao mali sam uvijek kod bake obožavao gledati Ninja ratnike na TV-u i uvijek mi je koncept tih poligona i vodenih poligona bio užasno zanimljiv i uvijek je to bilo nešto što sam htio probati. Osim toga, volim bilo kakva putovanja koja uključuju plaže i prirodu tako da je to bio logičan izbor!''

Čemu se najviše raduje u natjecanju?

''Iskreno, najviše se veselim tim poligonima jer stvarno je dobar osjećaj kad znaš da ćeš dati sve od sebe na njima i da te tvoja obitelj i prijatelji mogu pratiti. A i veselim se što ću upoznati podneblje odakle mi je cura, ona je naime rođena u Barbadosu, tako da će svakako biti zanimljivo malo vidjeti i njezinu stranu svijeta, pošto je to dosta blizu Dominikane'', otkrio je.

''Nekakvu strategiju ili plan konkretno nemam, osim da budem cijelo vrijeme svoj, pristojan , korektivan i realan. Mislim da dokle god sam svoj i govorim istinu ne bi trebao imati problem i mislim da je to najbolja taktika za ovakav show.''

Ipak, postoji i mali strah.

''Najviše čega se bojim je ozljeda na poligonu jer sam tip osobe koji daje 110% i strah me da bi me to moglo koštati. Osim toga se naravno bojim i tarantula, prije bih se potukao s lavom ili polarnim medvjedom nego da se moram suočiti s tarantulom, pauke ne podnosim, tako da u slučaju pauka to će morati rješavati ostali iz plemena'', priznaje.

''I naravno najviše me brine to sto dugo neću vidjeti djevojku i svoju obitelj, to mi isto mrsko pada. Glad i uvijete ćemo već nekako podnijeti'', dodao je.

Upitali smo ga i što misli koji je njegov najveći adut koji će mu pomoći u preživljavanju?

''Mislim da je moj najveći adut u Survivoru definitivno brzina i fizička sprema koju ću pokazati na poligonima, osim toga imam jako duge živce i dosta sam pristupačan, pristojan i korektan prema svima tako da ne bi trebao imati problema s međuljudskim odnosima.''

''Survivor'' je iskustvo koje svi natjecatelji dovijeka pamte, a postoji li neki događaj koji je Doriana obilježio i promijenio mu život?

''Događaj koji me najviše u životu obilježio je definitivno prva revija, poslije toga sam jednostavno izašao iz svoje neke rutine i čahure i počeo malo vise živjeti van komfor zone i baviti se novim stvarima.''

Unatoč tome što je vrlo optimističan oko natjecanja, zna da će mu jedna stvar teško pasti.

''Teško mi pada što dugo neću vidjeti svoju djevojku, najviše zbog toga jer ona nije odavde i ne zna hrvatski i bit će joj dosta teško bez mene, polažem sve nade u obitelji koja će je čuvati i paziti dok mene nema'', nada se.

Rekao nam je i što misli koje su osobine potrebne za preživljavanje u ekstremnim uvjetima ''Survivora''?

''Osobine za preživjeti Survivor bi definitivno bile da si pošten, korektan prema svima, dobronamjeran, pristojan, tolerantan, iskren i odan. Odnose planiram graditi spontano, odnosno svatko će se s nekim povezati malo vise nego s drugim, to ćemo vidjeti kada dođemo tamo. Strategija za timski rad uvijek dobro dođe, definitivno bi se trebali organizirati i podijeliti tko će što raditi'', misli.

Za kraj, rekao nam je što ga najviše motivira da dogura do pobjede i zašto bi pobjednik trebao biti baš on.

''Najviše me za pobjedu motivirala moja cura koje mi je rekla da se ne vraćam doma bez trofeja, s obzirom da u sebi ima latino krvi, vjerujte mi na riječ, ja zbilja nemam izbora nego se vratiti kući s tim trofejom!''

Pa što drugo nego, sretno!

