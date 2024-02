Prošle godine Survivor je napustila već prvog dana, a sada se vraća još hrabrija i spremnija: "Taj nesretan kraj kao da je dobio još sretniji početak"

Mihaela Pavlović vraća se u novoj sezoni showa "Survivor", a iz kojeg je u prošloj sezoni izašla već prvog dana.

Mihaela Pavlović jedna je od kandidatkinja ovogodišnje sezone showa "Survivora" i ova rođena Dubrovčanka, po struci magistra kineziologije, spremna je za avanturu života u koju se vraća po drugi put.

Mihaela danas radi kao fitness trenerica, završila je Kinezioloski fakultet u Splitu, a od malih nogu hobi joj je ribolov.

"Od malih nogu hobi mi je ribolov. U slobodno vrijeme vrlo rado pođem s barkom, odmoriti oči uz rijeku. Najveći životni uspjeh mi je i dalje osvajanje rektorove i dekanove nagrade na Kineziološkom fakultetu u Splitu, kao i nagrade za najuspješnijeg studenta generacije", otkrila je Mihaela.

Pitali smo je i kako se osjeća pred ulazak u "Survivor" i što očekuje od ove avanture, za koju se zapravo prijavila već drugi put.

"Osjećaj je neopisiv. Mislim da ovaj osjećaj u životu mozete doživjeti samo jednom. Ja imam tu sreću da sam dobila priliku da još jednom sudjelujem. Prošle sezone sam se ozljedila u prvom danu na prvom poligonu. Ozljeda je bila jako nezgodna i teška. Jednostavno bilo je preriskantno za ostati dalje u showu. Osjećala sam se neispunjeno, prazno i tužno. Evo ovih godinu dana, nije prošao dan da se nisam sjetila tog prvog dana i prvog poligona. Emocionalno me dotuklo sve.

Ali sam sanjala, vjerovala, i evo opet sam tu", zaključila je Mihaela,

Evo i što ju je motiviralo da se ponovno prijavi.

"Prošle godine, čim sam izašla iz Survivora znala sam da ću se ponovno prijaviti. Svoje snove sanjam, ali ih volim i ispuniti. Idem do kraja i što god zacrtam moram to i napraviti. Nitko sretniji od mene nije bio kada sam dobila poziv da opet idem. To je bila lavina svih mogućih emocija. Sve od prošle godine se pomiješalo s nekim novim emocijama. Taj nesretan kraj kao da je dobio još sretniji početak", smatra Mihaela.

A čemu se najviše veseli oko ulaska u show? Ima li neke konkretne strategije ili planove koje želi primijeniti?

"Veselim se upoznavanju novih ljudi i jednoj ludoj životnoj avanturi. Veselim se izlasku iz comfort zone mobitela, društvenih mreža... Suživotu s novim ljudima. Jednoj lijepoj priči koja će vjerujem, imati sretan početak i kraj za sve nas", izjavila je.

Mihaela je priznala i što ju najviše brine ili plaši u vezi s boravkom na otoku i natjecanjem.

"Prošle godine sam imala neke strahove koji su se na kraju i obistinili. Ove godine nemam nikakve. Bit će neobično ponovno doći tamo, stati na prvi poligon. Okrenuti se oko sebe i znati da si tu bio prije točno godinu dana i zamisliti što si sve prošao. Bit će to roller coaster emocija u glavi. Ali odlučno se vraćam, po sve ono što sam propustila prošle godine. Željno iščekujem poligone, glad i sve ostalo što nas čeka", najavila je Mihaela.

Mihaela ima i svoj najveći adut za koji smatra da će joj pomoći u preživljavanju i pobjedi u "Survivoru".

"Smatram da sam osoba jako borbenog duha. Obožavam se natjecati. Volim graditi, ribariti, snalaziti se u nečemu novom. Uz sve to jako sam uporna i tvrdoglava ka ostvarivanju svojih ciljeva", rekla nam je Mihaela i dodala da ju je "Survivor" najviše obilježio u životu i to na sve moguće načine.

Kada uđe u show bit će odvojena od obitelji i prijatelja.

"Naravno da to neće biti niti malo lako. Pokušat ću što manje misliti na to. Falit će mi svi jako, to je sigurno. Ali ću se pokušati fokusirati zašto sam tamo došla. Vjerujem da će biti teških trenutaka. I spremna sam na to. Ali ovo su samo tri mjeseca od cijelog života", zaključila.

Koje osobine smatra najvažnijima za preživljavanje? U ekstremnim uvjetima "Survivora" potrebne su i neke istaknute osobine, evo koje su to po Mihaelinu mišljenju.

"Smatram da je najbitnije imati dobro spremnu glavu. Psiha je čudo. Uvjeti nisu niti malo jednostavni i treba znati misliti pozitivno i onda kada ti je najteže", pojasnila je.

Strategiju za gradnju odnosa s drugim natjecateljima nema, no evo kako će se ponašati prema drugima.

"Nemam nikakvu strategiju, volim sudjelovati i raditi u timu. Odnose ću graditi kao i uvijek u životu. Prirodno i spontano. Ništa na silu i nista isforsirano. Po prirodi sam društvena osoba, volim upoznavati nove ljude i različite karaktere. Tako da mislim da mi to neće stvarati probleme", smatra ona.

I za kraj, evo što ju najviše motivira da osvoji titulu pobjednika "Survivora" i kako misli da bi ta pobjeda promijenila njezin život?

"Iskreno o pobjedi ne razmišljam puno. Želja mi je ispuniti moj san-cilj. Boriti se, graditi, loviti i živjeti Dominikanu ta tri mjeseca. Uživati u svakom trenutku, pa i onom najgladnijem. Dominikana, stižem i nastavljam tamo gdje sam stala", poručila je Mihaela.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Ususret povratku na male ekrane Mario Mlinarić prisjetio se neugodnog iskustva s kojim se suočio: ''Taj neočekivani susret bio je najupečatljiviji!''