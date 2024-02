Kralj transformacija opet šokira, sad je otišao još jedan korak dalje, možete li prepoznati koji je glumac na slici?

Ovaj holivudski glumac poznat je po drastičnim transformacijama koje ostvaruje za svoje uloge, a zbog novog imidža gotovo je neprepoznatljiv.

Filmski holivudski svijet blagoslovljen je što u svojoj industriji ima glumca koji se za svaku ulogu može drastično promijeniti, smršavjeti ili udebljati, ali i promijeniti kosu ili bradu.

No, posljednja promjena imidža ovog glumca itekako je promijenila, a mnogi ga ne bi uopće prepoznali.

Christian Bale uskoro će krenuti sa snimanjem novog filma ''Frankenstein'' u kojem glumi, a za tu ulogu morao je ošišati svoju kosu.

50-godišnji glumac viđen je u Los Angelesu, nosio je sunčane naočale i imao svježe obrijanu glavu dok je odlazio na kavu u Brentwoodu. Paparazze, čini se, nije ni primijetio, a u opuštenom izdanju uživao je u slobodnom i sunčanom danu.

U prošlosti je za mnoge nemoguću promjenu ostvario u dva filma.

Bale je za ulogu u filmu ''The Machinist'' izgubio skoro 30 kilograma, a mnogi su se zbog anoreksičnosti bojali za njegovo zdravlje. Suprotnost je tada doživio za sljedeći film ''American Hustle'' u kojem je nadoknadio izgubljeno i udebljao se 20 kilograma.

''Pojeo sam puno krafni, puno cheeseburgera i svega ostalog. Doslovno sam jeo sve što mi je došlo pod ruku'', rekao je za People nakon završetka snimanja.

Posljednji put Bale je u javnosti viđen početkom veljače gdje je sa svojom suprugom Sandrom Blažić ceremonijalno započeo građenje doma za udomiteljstvo.

S Amerikankom srpskog porijekla Sandrom Bale je u braku više od 20 godina, a jednom je ispričao da zbog nje slavi čak i dva Božića.

"Slavimo dva Božića, u prosincu i u siječnju jer ga pravoslavni kršćani obilježavaju po drugom kalendaru", otkrio je Christian.

Christian rijetko kada govori o Sandri, no priznao je koliko ga je oduševila čim ju je upoznao i promijenila neka njegova stajališta.

"U mojoj obitelji svi su bili razvedeni, pa nisam imao baš zdrave ideje o braku. Onda sam upoznao Sibi i odjednom mi se to učinilo kao fantastična ideja", priznao je.

Sandrina se obitelj krajem 60-ih godina preselila u Ameriku iz tadašnje Jugoslavije, gdje se kasnije rodila ona, i to kao Srboslava Blažić, a kasnije je promijenila ime. Christian i Sandra upoznali su se krajem 90-ih godina i zaljubili se na prvi pogled, a vjenčali su se 2000. godine u Las Vegasu. On je zbog ljubavi čak zaratio s obitelji, točnije s majkom i sestrom. Njima se Sandra nije svidjela i ružno su govorile o njoj, što on nikako nije odobravao.

"Sve u životu dugujem njoj, ona je iznimna i snažna žena", izjavio je Christian jednom prilikom. Zajedno sa Sandrom ima kćer Emmeline i sina Josepha, koji su na njegovo inzistiranje naučili govoriti i srpski jezik.

