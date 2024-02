Simpatični Zagrepčanin ima i dodatan razlog zbog kojeg se posebno veseli Survivoru: ''Pored nje sve mi je nekako lakše..''

Nova sezona ''Survivora'' kreće 4. ožujka, a svoju sreću u showu odlučio je okušati i Jakob Kosić, no iz showa se nada da će izaći s nečim drugim umjesto pobjede.

Nova sezona avanturističkog showa ''Survivor'' na male ekrane vraća se u ponedjeljak 4.ožujka, a jedan od kandidata koji se ove godine prijavio je i Jakob Kosić. Ovaj veseli Zagrepčanin u show ulazi optimističan, a nada se da će kući otići s velikom pobjedom, ali ne nagradom već novom djevojkom.

''Ja sam Jakob Kosić, dolazim iz Zagreba, točnije novozagrebačkog kvarta Trnsko, bavim se sportom već 15 godina. Borio sam se i natjecao u puno sportova kao što su boks, hrvanje, tajlandski boks, kick boxing i MMA. Zadnjih 5 godina aktivan sam u profesionalnom MMA-u. Obožavam borilačke sportove, također adrenalinske, volim voziti motore, boardati, planinariti, volim se potapati u hladne rijeke i jezera. Volim dizati velike težine i trenirati, šetati sa svojim psima po prirodi i družiti se sa svojim prijateljima – često radimo roštilje, odlazimo na večere i wellness opuštanja'', opisuje se.

''Najvažnije u životu mi je biti sretan, a u to bih mogao uvrstiti zdrav način života, dobar odnos sa sobom i s obitelji i prijateljima, imati djevojku, ali opet i bez toga biti zahvalan na tome što postojiš i što imaš priliku biti ovdje i veseliti se tome što vidiš, čuješ, osjećaš.''

Na jednu stvar u svom sportskom životu itekako je ponosan.

''Kao najznačajniji uspjeh sa sportske strane naveo bih najbolji nokaut 2022. godine u FNK organizaciji. Također Balkan open u Srbiji, kao najbolji seniorski borac u kategoriji do 84 kg. I naravno danas to što sam ušao u Survivor, zbog čega se osjećam posebno i privilegirano'', priznaje.

Uzbuđenje pred ulazak u show ne može sakriti.

''Osjećam se jako entuzijastično, sretno i svaki put kad pomislim na to sve srce mi počne lupati!''

''Očekujem nezaboravno iskustvo, puno adrenalinskih situacija, uspona i padova, teških trenutaka, napornih poligona, također očekujem bar jednog prijatelja za cijeli život, a možda i ljubav'', otkrio je želju.

Evo i što ga je motiviralo na prijavu.

''Na prijavu me motiviralo sve što je u toj Dominikani – od predivne prirode, zraka, sunca, lijepih plaža, ljudi, druge kulture do svih stvari koje čine Survivor. Poligoni me jako vesele jer sam oduvijek htio hopsati po njima i biti kao malo dijete, do toga boravljenja u šumi, preživljavanja na ograničenim količinama hrane i svega što dolazi uz te uvjete.''

A evo i čemu se najviše veseli, čini se da su castinzi za njega već bili vrlo uspješni, ali ne u sportskom smislu.

''Najviše se veselim jednoj djevojci koju sam upoznao na castinzima koja također ulazi u Survivor. Ona će mi olakšati sve tamo jer kada sam pored nje sve mi je nekako lakše, ali prvobitno mi je bilo to što ću doživjeti nešto što ne može svatko i što ću takvu avanturu nositi u sebi za cijeli život pa tako i u svojoj duši. Nije neka zanimljiva priča oko prijave, samo sam gledao sezonu 2 i rekao – ja idem tamo – znao sam da ću biti taj'', govori.

Straha nikakvog nema, u natjecanje ulazi s čistom pozitivom.

''Ne mogu reći da me nešto brine i da me nešto plaši jer da je tako ne bi se prijavio.''

Ali zna koji je njegov najveći adut i čime će nadjačati konkurenciju.

''Moj najveći adut je to što sam uvijek pozitivan i nasmijan, nisam za svađu. Također se osjećam spremno za poligone, cijeli život sam u sportu tako da jedva čekam koračati na tim poligonima'', rekao je za kraj.

