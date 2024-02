Simpatičnoj učiteljici ostvarila se velika želja i jedva se čeka upustiti u avanturu života: "Emocije su mi izmiješane, osjećam i uzbuđenje i strah!"

Martina Fudurić jedna je od ovogodišnjih kandidata showa "Survivor", koji 4. ožujka počinje s emitiranjem na Novoj TV.

Sljedeću nedjelju, 4. ožujka, Novoj TV počinje nova sezona popularnog showa "Survivor", a kao jednu od natjecateljica gledat ćemo i Martinu Fudurić.

Martina je magistra kineziologije i dolazi iz Belavića, malog sela u blizini Karlovca, no trenutno živi i radi u Zagrebu, a evo što nam je još otkrila o sebi.

"Imam 33 godine, radim kao učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi za učenike s teškoćama u razvoju. Također, trenutno sam na doktorskom studiju. Hobiji su mi planinarenje, trčanje, plivanje, vožnja biciklom. Bitno mi je da sam u pokretu! Najvažnije u životu mi je biti sretna! I da su zdravi i sretni svi meni bliski ljudi. Još nemam neke ključne uspjehe kojima bi se pohvalila, ali sigurna sam da tek dolaze", kaže Martina.

Pitali smo je i kako se osjeća pred ulazak u "Survivor" i što očekuje od ove avanture.

"Emocije su mi izmiješane, osjećam i uzbuđenje i strah. Očekujem da ću naučiti nešto novo o sebi, pomaknuti granice svoje izdržljivosti, steći nova iskustva i najviše od svega nadam se da ću se zabaviti. Nekako već duže vrijeme boravim u komfor zoni i Survivor vidim kao priliku da me malo 'uzdrma'", priznaje.

Sudjelovanje u "Survivoru" je, kaže, nešto što je oduvijek htjela i nije puno razmišljala oko prijave.



"Ono što me najviše motiviralo na prijavu su svi oni prekrasni poligoni. Imam ogromnu želju sve ih prijeći. Ne razmišljam previše, samo krenem! Sve me to jako privlači. Također, mislim da bi me takav način života naučio zahvalnosti koje mi ponekad nedostaje. Redovito sam pratila Survivor i javila se želja da sama sebe izazovem. Nije me trebalo nagovarati na prijavu. Znala sam da to želim!" istaknula je Martina, koja se itekako veseli svim izazovima koje show donosi.

"Veselim se poligonima, natjecanju. Veselim se prekrasnoj prirodi i novom društvu. Veselim se svemu novome, drugačijem. Veselim se radu na sebi, ima dosta stvari na kojima želim raditi i mislim da je Survivor idealna prilika za to", govori.

A je li pripremila neke strategije i taktike?

"Zasad nisam stigla razmišljati o strategiji. Previše sam zaokupljena pripremama za put", tvrdi.

Unatoč veselju i uzbuđenju, Martina priznaje i da je puno toga brine i plaši oko boravka na otoku i samog natjecanja.

"Najviše me brine kako ću podnijeti glad, jer iako se možda tako ne čini, ali jako volim jesti. Posebnu ljubav gajim prema čokoladi koja će mi jako faliti. Zatim me brine higijena. I za kraj bih izdvojila spavanje, volim toplinu i komfor koji na otoku nećemo imati. Iako imam dovoljno godina još uvijek se bojim mraka, pa sam odlučila raditi i na tome. Odlučila sam probijati vlastite granice i kako kaže moja prijateljica, izaći iz svoje ljušture", govori.



Evo što izdvaja kao najveći adut koji će joj pomoći u preživljavanju i pobjedi u "Survivoru".

"Mislim da bi to mogla biti borbenost na poligonima. Jednostavno volim savladavati prepreke. One sportske, ali i životne. Volim igru i taj dio mene nikako da odraste!" kaže Martina.

Prisjetila se i nekih događaja iz svojeg života koji su je posebno obilježili.

"Svaki životni događaj te oblikuje. Svaka odluka. Nekako je sport obilježio moj život. Tako sam donijela odluku da studiram na Kineziološkom fakultetu, time sam se i zaposlila u školi kao učiteljica TZK-a. S prijateljima sam povezana najviše preko aktivnosti na kojima zajedno provodimo vrijeme. Sport me doveo do Survivora", ističe.

No, "Survivor" će je na neko vrijeme i odvojiti od prijatelja i obitelji, a otkrila nam je i kako se zbog toga osjeća.

"Odvojenost mi ne predstavlja veliki problem jer sam se prilično rano osamostalila. Mislim da ću s time biti dosta ok", smatra.

Martina nam je otkrila i koje su, po njenom mišljenju, najvažnije osobine za preživljavanje u ekstremnim uvjetima "Survivora".

"Najvažnije osobine za preživljavanje u Survivoru smatram prilagodljivost, hrabrost, upornost, borbenost, odvažnost i spontanost", kaže.

A kada je riječ o odnosima s drugim natjecateljima, tvrdi da nema nikakvu strategiju za stvaranje saveza.

"Strategija mi nije najjača strana čak ni u privatnom životu. Bit ću spontana. Trudit ću se igrati fair play i isto tako graditi korektni odnos prema drugima. Pa kako bude", govori.

Bez obzira na pobjedu, uvjerena je i da će Survivor promijeniti njezin život.

"Survivor će svakako promijeniti moj život, bez obzira pobijedim li ili ne. Nadam se da ću izaći samopouzdanija, hrabrija i jača. Trenutno ne razmišljam o pobjedi, već mi je cilj što duže ostati. Motivaciju pronalazim u mišljenju da je sve moguće ako dovoljno jako nešto želimo", zaključila je Martina.

