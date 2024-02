Najvažniju stvar u životu zbog ovog će staviti po strani: ''Ima nervoze jer ne znam što me tamo čeka...''

Damjan Puljić jedan je od kandidata koji će pokušati izboriti pobjedu u showu "Survivor" koji se s novom sezonom vraća na male ekranu 4. ožujka u programu Nove TV.

Damjan Puljić u show "Survivor" dolazi iz Bosne i Hercegovine, točnije iz iz Čapljine, po zanimanju je magistar strojarstva, a kao hobije ističe rekreativno bavljenje sportom, boks, teretanu.

Damjanu je u životu najvažnije da bude okružen s njemu bliskim ljudima jer je društvena osoba, a uoči početka showa otkrio nam je kako se osjeća.

"Osjećam uzbuđenje jer će se moj dječački san ostvariti, ima naravno tu malo i nervoze jer ne znam opet što me čeka tamo, ali sam spreman na sve i mislim da sam dobro i fizički i psihički pripremljen. Nadam se da ćemo se svi u plemenu dobro slagati i da ćemo se postaviti kao tim, odnosno svi za jednog, jedan za sve", rekao nam je Damjan.

Pogledaji ovo Celebrity Život joj je obilježilo odrastanje bez važnog člana obitelji, ali njena priča samo ju je ojačala: "Nema smisla patiti za nečijom ljubavi"

A kako će mu pasti odvojenost od najbližih?

"⁠Bilo je već par puta da sam bio odvojen od obitelji i prijatelja tako da su se i oni pa i ja navikli, stoga mislim da neće biti nikakvog utjecaja na mene, jer znam da kako god ispadne natjecanje oni će mene dočekati s veseljem", zaključio je.

Pogledaji ovo Celebrity Simpatičnoj učiteljici ostvarila se velika želja i jedva se čeka upustiti u avanturu života: "Emocije su mi izmiješane, osjećam i uzbuđenje i strah!"

U show ulazi bez velikih planova i kalkulacija i vjeruje kako će sve proći najbolje.

"Nemam nikakvih planova za izgradnju ikakvih odnosa ili strategija, idem bez ikakvog razmišljanja o tome, samo ću se prepustiti pa kud me god odvede, a ja mislim da će me to odvest u najboljem smjeru", zaključio je Damjan.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity U javnost je procurila fotografija kćeri Hanke Paldum koju gotovo nitko nije imao priliku vidjeti, dok se o njezinu sinu puno pisalo!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Iz palače stižu nove vijesti o zdravstvenom stanju Kate Middleton nakon što je princ William zabrinuo javnost svojim posljednjim potezom