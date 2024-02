Kandidati "Survivora" spremni su za odlazak na egzotičnu destinaciju, ali od nečega ipak strepe!

Zabavno-natjecateljski show Survivor vraća se na male ekrane. Treća sezona počinje već u ponedjeljak, 4. ožujka. Deset natjecatelja testirat će svoju hrabrost, snagu i izdržljivost. Što očekuju od showa, od čega strepe, ali i što smatraju da će im donijeti prednost u ovoj borbi za preživljavanje? Ususret ovaj avanturi upoznajete petero natjecatelja.

Egzotična lokacija kilometrima daleko od njihove svakodnevice. Izazovi, testiranje snage tijela i uma, samo su dio onoga zbog čega za ovaj show kažu da je jedan od najuzbudljivijih na televiziji. A to je ono zbog čega mnogi žele iskusiti ili ponoviti ovu avanturu.

"Volim izazove, avanturističkog sam duha, volim, ljude, volim prirodu, volim druženja", otkrila je Martina Fuduri.

"Uvijek mi je to bilo onak, cijeli koncept tih poligona bio napet i uvijek sam se htio u tome okušat. a koji je bolji show za to nego Survivor", dodao je Dorian Ivanovski.

"Veselim se više nego prvog puta tako da jedva čekam", priznala je Mihaela Pavlović.

"Mislim da nemam granice u ničemu, baš snaga uma i taj mentalni sklop, mislim da je tu najbitni", zaključila je Meggy Alobić.

"Odkad sam gledao prošlu sezonu, bio sam sretan što se tiče toga da se prijavim, i jedva sam čekao da dođe", dodao je Jakob Kosić.

Nevjerojatna avantura prepuna izazova, uzbuđenja i neočekivanih preokreta je na pomolu. Oni su, tvrde, spremni! Glad? Da, novi kandidati, zahvaljujući prethodnim sezonama, ipak su imali prilike dobiti uvid u sve što ih čeka u showu. Tako već unaprijed znaju s čime će se susresti i što će im biti teže svladati.

Naravno, tu su i njihova očekivanja prije početka nove životne avanture.

"Očekujem da ću malo više naučiti živjeti, cijeniti trenutak, a ne sve imat po šabloni i spremat se unaprijed, nego malo više uživat u trenutku", "Očekujem da ću izaći još jača nego što jesam, stvarno se smatram da sam snažna i ajak osoba, da ću to još poboljšati, ali ću biti samouvjerenija u seb a to mi često nedostaje", "Voljela bi ostati do kraja, i daj Bože pobjediti", neka su od očekivanja.

A mi ne sumnjamo da će im daleka Dominikanska Republika te nepredvidive i dinamične situacije rasplamsati maštu i snalažljivost te da će morati iskoristiti sve svoje adute kako bi došli do finalnog cilja - pobjede!

