Evo s kojom je pjevačicom Dino Merlin odbio snimiti duet: "Eh, što me nisi pozvala kad si snimala pjesmu..."

Indira Radić vlasnica je velikog hita "Lopov" te je otkrila da ju je Dino Merlin odbio za jedan duet kojeg na kraju nikada nije snimila.

Poznata srbijanska pjevačica Indira Radić otvoreno je progovorila o kolegi Dini Merlinu, s kojim je, kako kaže, htjela snimiti duet, a dotaknula se i svog benda s kojima surađuje već jedno desetljeće.

"Članovi mog benda i ja se super družimo, sve obilazimo zajedno kad negdje otputujemo. Kod nas se ništa nije promijenilo u odnosu na ranije turneje. Deset godina imam isti tim", istaknula je Indira.

Pjevačica je otkrila i da ju je bosanskohercegovački pjevač Dino Merlin odbio za duet jedne pjesme.

"U vrijeme 2000. godina imala sam jednu pjesmu koja je bila tipična za Dinu Merlina i mene. Moji suradnici i ja smo tada razmišljali o tome, ali nismo to ostvarili"

"Poslali smo Merlinu pjesmu i on je odslušao i rekao: "Eh, što me nisi pozvala kad si snimala pjesmu 'Lopov', ali tko može znati što će biti hit... Nisam poslije ni s kim ni snimila tu pjesmu, zaboravila sam i koja je. Pjesma je odlična, a zašto Dino to tada nije osjetio - ne znam", rekla je pjevačica za Kurir.

Inače, Indira je pjesmu "Lopov" koja je i danas veliki hit snimila s Alenom Muslinovićem.

Podsjećamo, pjevač Dino Merlin trudi se sakriti svoj privatan život daleko od očiju javnosti, a o svojim nasljednicima gotovo nikad ne priča.

Regionalni mediji znali su pisati o njegovoj supruzi Ameli, no o njoj se vrlo malo zna te njihovih zajedničkih fotografija gotovo da ni nema.

Njihov brak nije obilježio nijedan skandal ili afera, a zajedno su od njegove 17. godine.

"Sa svojom ženom Amelom sam od sedamnaeste godine i još uvijek mi je lijepo. Nemam problema ni skandala. Doduše, nismo u braku tolike godine jer smo se zabavljali skoro pet godina", prisjetio se Merlin jednom prilikom za Eksluziv.ba.

No na početku veze nisu im tekli med i mlijeko jer su se Amelini roditelji protivili da budu zajedno, a razlog tome bilo je Dinino siromaštvo dok je ona bila članica ugledne obitelji i studentica arhitekture.

