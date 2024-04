Dino Merlin hitno hospitaliziran nakon što mu je naglo pozlilo, dramatični trenuci zabilježeni su i na snimci

Dini Merlinu naglo je pozlilo u četvrtak oko 21 sat i po njega je došlo vozilo hitne pomoći, no navodno je izvan životne opasnosti.

Sarajevski čarobnjak Dino Merlin hitno je hospitaliziran u četvrtak navečer nakon što mu je naglo pozlilo, doznaju 24 sata.

"Prijateljica i ja smo sjedili u parku preko puta njegove radnje. Onda smo ugledali hitnu, ušli su u njegovu radnju, a nedugo zatim on je izišao s njima", javili su svjedoci za 24 sata, koji su objavili i snimku na kojemu hitna pomoć odvodi regionalnu zvijezdu. Hitna je došla do njegove trgovine Magaza, koja se nalazi na Baščaršiji.

"Izgledao je jako loše, jedva je hodao. Živim ovdje pa ga često viđam. Svako malo dolazi do svoje radnje", dodao je očevidac.

Uz pjevača je bila kći Naida, koja mu je i osobna asistentica, a ona ga je i dopratila do vozila hitne pomoći.

Iz Merlinova menadžmenta sada su potvrdili da je pjevač izvan životne opasnosti i da više nije u bolnici.

"Dino je dobro, dobro se osjeća. Bilo mu je muka, a sada je odlično. On je kod kuće u Sarajevu", rekli su iz Merlinova tima za Dnevni avaz.

Merlin je krajem prošle godine, uoči četiriju spektakularnih koncerata koje je održao u zagrebačkoj Areni, za Blic progovorio o razdoblju života kada se borio s depresijom.

"U jednom razdoblju svog života bio sam teško bolestan. Imao sam tešku depresiju. To ne bih poželio nikome. To se manifestiralo tako da nisam bio ni za što. Apsolutno me ništa nije zanimalo, meni je bilo isto i život i smrt. Jednostavno sam samo bio biljka. To je bilo razdoblje kada sam htio napustiti glazbu i svašta mi je tada padalo na pamet, ali, eto, nekim sam se čudom izvukao", rekao je tada glazbenik. Nakon tog teškog razdoblja vratio se glazbi s albumom "Sredinom", koji je snimio 2000. godine, a na njemu se nalazio i njegov hit-duet s Ivanom Banfić "Godinama".

