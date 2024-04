Legendarni glumac izgubio je gotovo 100 kila, više ga nije lako prepoznati nakon drastične transformacije!

John Goodman pokazao je kako izgleda nakon gubitka gotovo 100 kila, a pojavio se u društvu supruge Anne Beth.

Njegovih 188 cm visine i gotovo 180 kilograma činili su ga jednom od najprepoznatljivijih pojava na malim ekranima, a nakon gubitka gotovo 100 kilograma glumac John Goodman (71) više ne nalikuje na sebe.

Paparazzi su ga ovog tjedna ulovili u njujorškoj zračnoj luci J. F. K., a bio je u društvu supruge Anne Beth, s kojom ga rijetko imamo priliku vidjeti.

Legendarni glumac iz svima dobro poznate serije "Roseanne" o svojoj drastičnoj transformaciji otvoreno je progovorio u intervjuu s našom Aleksandrom Keresman za IN magazin.

"Morao sam to učiniti da si spasim život jer izgubio bih 50 kilograma pa ih opet vratio. Jeo sam vrlo loše, jeo sam kao alkoholičar, ne da se nahranim, nego je hrana bila droga, ali sada je tako dobar osjećaj kad ne moram ulaziti u posebne trgovine da bih kupio hlače, kad ne moram tražiti prodavaonice padobrana ili šatorskih krila", ispričao je glumac, koji se, osim s prekomjernom težinom, 30 godina borio i s alkoholizmom. Svoju transformaciju započeo je 2017. godine, kada se odrekao alkohola i posvetio zdravu načinu života.

Goodman je duže od 30 godina na malim i velikim ekranima, a osim što nas je svojim ulogama često nasmijavao do suza, oduševljavao je i nevjerojatnom plejadom ozbiljnih likova. Omiljeni je glumac legendarne braće Coen, s kojima je odradio čak šest filmova, a njegov lik iz serije "Roseanne" Dan Connor proglašen je najboljim televizijskim tatom u povijesti. Zanimljivo je i da je John odrastao bez oca, no svejedno toliko dobro tumači očinske figure.

''Što god je pisalo u scenariju, jer nisam imao nekih svojih iskustava, ustvari se svodilo na to da voliš djecu, tko god ona bila, to je bila nit vodilja. Što god da se dogodilo, moraš im oprostiti i voljeti ih'', rekao je u IN magazinu.

Inače, Goodman je sa suprugom Anne Beth u braku već 35 godina, a upoznali su se kada mu je ona prišla u jednom baru.

"Pomislio sam, što bi tako ljupka mlada žena mogla htjeti od mene", prisjetio se jednom prilikom. Vjenčali su se 1989. u New Orleansu i zajedno imaju kćer Molly Evangeline, koja je rođena 1990. godine.

