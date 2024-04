Što se dogodilo s licem Jennifer Aniston? Zvijezda Prijatelja iznenadila je izgledom na naslovnici časopisa!

Jennifer Aniston jedna je od zvijezda nove naslovnice časopisa People, na kojoj izgleda upola mlađe nego što jest.

Holivudska glumica Jennifer Aniston (55) iznenadila je izgledom na novoj naslovnici časopisa People, koji je izišao u srijedu povodom njihove 50. obljetnice.

Uz Aniston na naslovnici pozira još drugih celebrityja, no zvijezda "Prijatelja" provukla je najviše pozornosti zbog svojeg nevjerojatno mladolikog izgleda.

"Previše fotošopa ili?", "Aniston izgleda upola mlađe", "Ovo je Jennifer Aniston??", neke su od brojnih kritika s društvenim mreža, a mnogi su primijetili i kako su ostalima na naslovnici fotošopirali lica jer nitko nema nijednu boru.

Zanimljivo je da je Aniston nedavno snimljena ispred poznate ordinacije plastične kirurgije The Retreat At Split Rock u Connecticutu, koja je specijalizirana za stručno podizanje lica, čija se cijena kreće od oko 50 do 100 tisuća dolara po tretmanu, kao i za podizanje obrva i očiju, koje košta otprilike 30 tisuća dolara.

Jennifer su paparazzi uhvatili dok je sa Sandrom Bullock izlazila iz ureda dr. Neila A. Gordona koji vodi plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju lica, a specijalnosti su mu pomlađivanje lica i rinoplastika te u ponudi ima i injekcije botoksa.

To je potaknulo šuškanja da Aniston svoj i inače nevjerojatno mladoliki izgled ipak duguje redovitim zahvatima, iako ih je uvijek poricala.

Mislite li da Jennifer Aniston ovako izgleda prirodno? Da, zašto ne bi ovako izgledala žena s 55 godina?

Nema šanse, sigurno odlazi na zahvate Da, zašto ne bi ovako izgledala žena s 55 godina?

Nema šanse, sigurno odlazi na zahvate Ukupno glasova:

Jennifer je prošle godine u intervjuu za The Wall Street Journal ispričala da je isprobala tretman lica ikrom od lososa te da voli injekcije peptida. Peptidi su nizovi molekula zvanih aminokiseline, koje su građevni blokovi proteina. Peptidi su u osnovi kratki proteini, a prema WebMD-u suplementi s njima mogu utjecati na starenje, rast mišića i gubitak masnoće.

Ranije je izjavila i kako nije ljubiteljica botoksa.

"Ljudi misle da idem na puno botoksa ali ja to ne radim. Ne kažem da nisam probala, ali vidim da je to sklizak teren za mene. Sve te kozmetičke stvari na meni izgledaju smiješno. I kao što sam već rekla to može postati nova normala iz koje se teško vratiti", izjavila je Jennifer.

