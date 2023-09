Glumačka legenda sasvim iskreno progovorila o gubitku više od 90 kilograma: ''Morao sam to napraviti da si spasim život...''

Njegovih 188 cm visine i gotovo 180 kilograma činilo ga je jednom od najprepoznatljvijih pojava na malim ekranima. No kao predsjednik žirija televizijskog festivala u Monte Carlu, John Goodman sve je šokirao svojim izgledom na crvenom tepihu. Slavni gumac iz svima dobro poznate serije Roseanne, u intervjuu s našom Aleksandrom Keresman za In magazin, otvoreno je progovorio o gubitku gotovo 100 kilograma, alkoholizmu, svojoj kćeri jedinici te kako se rodilo prijateljstvo s Bruceom Willisom.

Ovo lice i južnjački bariton koji ga prati, obilježili su djetinjstvo cijelog naraštaja, koji je odrastao uz obitelj Kremenko i Roseanne. John Goodman, više od 30 godina na malim i velikim ekranima nasmijavao nas je do suza, ali i oduševljavao nevjerojatnom plejadom ozbiljnih likova. Omiljeni glumac legendarne braće Coen, s kojima je odradio čak šest filmova, 30 godina se borio s alkoholizmom i težinom, koja je u jednom trenutku dosezala brojku od 180, da bi danas šokirao sve transformacijom u kojoj je izgubio čak 100 kilograma.

Svi ga ispituju o ovoj velikoj transformaciji, je li mu već dosta priče o tome?

''Da! Nisam mislio da će to biti toliko velika stvar. Morao sam to napraviti da si spasim život jer izgubio bih 50 kilograma, pa ih opet vratio nazad, jeo sam vrlo loše, jeo sam kao alkoholičar, ne da se nahranim, nego je hrana bila droga, ali sada je tako dobar osjećaj kad ne moram ulaziti u posebne trgovine da bih kupio hlače, kad ne moram tražiti prodavaonice padobrana ili šatorskih krila'', priznao je.



Da li postaje sve lakše biti u tom mindsetu prehrane i vježbanja?



''Nisam vježbao od kovida, stalno bih si govorio preumoran sam, jer radim do kasno, ali sad kad se vratim iz Europe se vraćam vježbanju'', rekao je.

Od 2018. ponovno oživljava lik Dana Connora, u spin-offu Roseanne, seriji The Connors, čiji set dijeli s kćeri Molly Evangeline.

Kako je to dijeliti set s njom?



''Odlično, ona mrzi kad je zezam da je nepotističko dijete. Ali dobila je posao tako da sam ja samo pitao na setu ako imate možda nekog mjesta, ona voli unutarnje uređenje, i ako ne uspije, to je u redu, to je njen problem ali jako vole raditi s njom, dobra je'', kaže glumac.



I ona se tek nedavno.



''Prošle godine u ožujku'', otkrio je Goodman.



Je li mu bilo teško pustiti je?



''Ne, udala se za redatelja, išli su zajedno na fakultet i ne bih mogao poželjeti boljeg zeta, pametan je, duhovit, i bit će odlični zajedno'', rekao je.



Dan Connor je proglašen najbolji televizijskim tatom u povijesti, ali John je odrastao bez oca, no svejedno toliko dobro tumači očinske figure. Koja je bila njegova ideja očinstva?



''Što god je pisalo u scenariju jer nisam imao nekih svojih iskustava. Ustvari se sve svodilo na to da voliš djecu, tko god ona bila, to je bila nit vodilja. Što god da se desilo, moraš im oprostiti i voljeti ih'', odgovorio je.



Kakva je njegova reakcija kada mu ljudi kažu da je imao toliki utjecaj na njihov život, a ustvari je samo radio svoj posao?



''Nakon jako dugo vremena napokon se osjećam dobro zbog toga, volim čuti da su ljudi odrastali gledajući me, jer dok sam ja bio klinac i tv je radio za mene je to bio bijeg, istina je da je to dosta ovisno, ali uživao sam i htio sam na bilo koji način biti dio toga, možda kao snimatelj'', priča.



Je li imao ograničeno vrijeme pred ekranom?



''Da, trebao sam prestati oko 7 navečer i ići u krevet, ali bi onda stavio radio ispod jastuka i slušao glazbu'', otkrio je.



Da se na trenutak vratimo na Dana Connora, u čemu najviše uživa igrajući taj legendarni lik?



''Ne smijem na taj način razmišljati o njemu, jednostavno volim odlaziti na posao svaki dan, tretiraju me kao obitelj, jako smo bliski i nasmijavamo jedni druge, plus mogu svaki dan gledati Laurie Metcalf, koja je genije'', kaže.



Ali on je ustvari počeo kao izbacivač?



''Otišao sam u restoran da se prijavim za posao, no nisu imali ništa otvoreno pa su mi ponudili da budem izbacivač, tražili su da dođem u sakou, no nisam si ga mogao priuštiti, pa sam došao u običnoj majici, no onda me glavni izbacivač počeo učiti kako zaista nauditi nekome, kako nekoga ozlijediti i iduću večer sam rekao žao mi je imam drugu ponudu, ne vraćam se. Bilo je to previše za mene'', ispričao je.

Upravo u tim ranim danima koje je proveo uglavnom na kazališnim daskama, rodilo se prijateljstvo s još jednom legendom, Bruceom Willisom.

''Bruce je radio u tom jednom kafiću gdje sam ja dolazio svaki dan, svaku večer, razgovarali bismo o glumi, o audicijama, stvarno smo se dobro zabavljali. Nakon što mu se karijera pokrenula, kad bih god bio u LA, nudio mi je smještaj u svom domu, nije mogao biti ljubazniji, bio je divan prijatelj'', kaže.



John je imao impresivnu karijeru koja se proteže kroz desetljeća, a uz to se bavilo i humanitarnim radom…što bi volio da ostane njegovo naslijeđe?



''Volio bih da nisam nikoga povrijedio…ali i da sam zabavio ljude, da sam ih nasmijao, možda natjerao da slušaju, nadam se da sam dobro pričao priče'', kaže.



Razmišlja li o mirovini, o nekom periodu samo za sebe?



''Razmišljao sam o tome prije, i to dosta, kad sam bio umoran i frustriran, ali sada mislim da se neću umiroviti, jer ne žudim ni za čime, ne treba mi ništa, radim iz čistog užitka'', zaključio je.

