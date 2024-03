Zdravko Čolić otkrio što misli o statusu miljenika žena: ''To je tako, rodiš se tako i onda ne možeš nigdje pobjeći''

Zdravko Čolić oduševio je publiku i zapalio atmosferu u Varaždinu čak dva dana zaredom. Jedan od najpopularnijih regionalnih glazbenika otpjevao im je neke od svojih najljepših pjesama. Našoj je ekipi IN magazina otkrio što kaže na titulu miljenika žena, što novo priprema te što je nedavno radio u Dubaiju.

Više od tri i pol sata Čolićevih hitova nije bilo dovoljno za njegove obožavatelje u varaždinskoj Areni. Za Dan žena, kao i dan nakon, pjevale su se novije pjesme, ali i nezaboravni Čolini evergreeni s početka karijere.

''Uvijek je za Dan žena lijepo jer su žene radosne, vesele se a i mi smo onda u pratnji. Praksa je zadnjih godina da se rade koncerti'', govori Čolić.

Status Zdravka Čolića, kao jednog od najvećih regionalnih izvođača, ne blijedi već 50 godina. Oduvijek ga prati i glas najvećeg džentlmena među glazbenicima u regiji, ali i titula miljenika žena.



''To je tako, rodiš se tako i onda ne možeš nigdje pobjeći i pjevamo i ljubavne pjesme i ljubavne pjesme su te koje su obično, žene su te koje su više vezane za muškarce, za muške bendove, za ženske više muškarci, ali lijepo je sigurno laska. Nemam ništa protiv da je većinska publika ženska, mada je jako puno muške raje. To je već godinama tako, kako ja stasam i kako starim. Onda ima malo neki muški respekt'', priča Čolić.

Prvi koncert u Varaždinu rasprodan je za samo 5 dana. Duga je ljubav između Čolića i sjeverne Hrvatske.



''Datira još iz nekih 70-ih, ondašnjih jugoslovenskih turneja u suradnji sa Lirom Čakovec. I onda nekako dolazak Čakovec, Varaždin - cijeli taj dio. Onda smo imali neke male svirke, onda je to išlo ka Sloveniji'', priča Čolić.

A put ga je nedavno odveo i u Dubai, gdje je imao koncert. Iako glazbenici češće nastupaju u primjerice Sjevernoj Americi i Australiji, zbog sve većeg interesa pjeva se i u ovom pustinjskom dragulju.



''Bilo je zanimljivo, ja sam pjevao tamo prije devet godina. Sve je više naših ljudi koji onako žive svoj život. Ali lijepo je, vrijeme je uvijek, čini mi se nekako kad je kod nas malo hladno tamo je lijepo, onda onako odemo koji dan. Ovaj put je bio jako lijep koncert'', kaže Čolić.

Najviši hotel, najveće zgrade, najbolje skijalište u pustinji. U Dubaiju je sve naj. No Čolu je ipak najviše osvojio pustinjski mir.



''Išli smo jedan dan u pustinju i to onako izgleda čarobno za nas koji smo ovdje u nekom građevinskom ludilu, to je tako jedan smiraj, jedno lijepo raspoloženje ako čovjek hoće sam sa sobom da bude i sa nekim dragim ljudima oko sebe i da nešto lijepo pročita ili da malo odlutaju misli, onda je to dobra opcija'', kaže.

Uskoro mu izlaze i nove pjesme.



''Za narednih desetak dana izaći će jedan singl koji je nekakva uvertira za sljedeće pjesme koje dolaze, nadam se u ovoj godini da ćemo desetak 12 pjesama'', otkrio je.

A među njima će se naći i one koje je za njega napisao Dino Merlin.



''Imamo 2-3 zajedničke pjesme, ima tu i nekih novih starih ljudi'', otkrio je.

Surađivao je tijekom karijere i s Arsenom Dedićem. Jedna od antologijskih pjesama Zdravka Čolića – "Zagrli me" objavljena je daleke 1977. godine. Više od četiri desetljeća nakon toga – pjesma živi i među novim generacijama, zahvaljujući društvenim mrežama.



''Dva puta jednom nismo snimili, to je bilo kad je sama pjesma bila u nastajanju, a onda kasnije je u sklopu dokumentarnog filma koji smo radili kao jednogodišnja turneja, u sklopu tih mojih scena je bio i taj moj dolazak kod Arsena recimo rekapitulacija toga kako je nastala sama pjesma i onda je on negdje povrijedio ruku pa ima ona scena za klavirom

I tako je stvorena čarolija te pjesma kojoj ni nakon više od 40 godina ne blijedi sjaj.

