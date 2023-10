Indira Levak i njezin suprug pozirali s dresom koji ima poseban natpis: "Ajmo Hrvatska, svijet voli pobjednike"

Indira Levak objavila je fotografiju na kojoj pozira sa suprugom Miroslavom na stadionu gdje je nastupala danas prije početka utakmice između Hrvatske i Turske.

Pjevačica Indira Levak u ultrakratkoj crnoj haljinici pozirala je na novom stadionu NK Osijeka gdje je pjevala, a onda i pratila utakmicu između Hrvatske i Turske.

Dobro raspoložena držala se jednom rukom za svog supruga Miroslava koji je u rukama držao raširen dres hrvatske s njezinim imenom i brojem 15.

"Pjevačica se zagrijala. Svijet voli pobjednike! Ajmo Hrvatska", poručila je u opisu.

"Legenda", "Da čujemo tvoju prognozu Indira Levak", "Idemo Hrvatska", samo su neki od komentara.

Također, objavila je i video u kojem je pokazala kako se poskliznula tijekom dolaska na probu pa se i sama našalila na vlastiti račun.

"Dobar dan svima" izgovarala je u trenutku kad se okliznula u čizmama na petu i pala na pod.

Podsjetimo, Indira je nedavno proslavila 50. rođendan, a feštu je za nju pripremio njen suprug Miroslav Levak. Indira je za društvene mreže pozirala ispred torte u obliku harmonike, a uz njih su bili najbliži prijatelji i rodbina.

"Hvala dragi moji na predivnim željama za ročkas! Volim vas, trebala je to biti večera za dvoje, ali je moj Mirek uvijek pun iznenađenja. Kakav dernek.. Love you mužiću. Ništa bez harmonike haha, a malo sam ju i rastegnula .. naravno da su me kitili haha", napisala je u opisu.

