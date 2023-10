Danijela Dvornik vratila je pratitelje u prošlost pa se pohvalila nečime što čuva dugih 25 godina: ''Sad su opet u modi''

Danijela Dvornik javila se svojim pratiteljima iz ormara te pokazala haljinu i cipele stare 15 godina koje vjerno čuva, evo kako izgledaju.

Danijela Dvornik javila se na svom Instagram profilu te se pratiteljima prisjetila starih vremena i mode koja se uvijek vraća. Tako se na Instagram pričama poželjela pohvaliti stvarima starim 15 godina koje uvijek čuva.

''Ovo je jedna brzinska fotka iz vešeraja. Opet vadim zaboravljenu odjeću. Ovo je jedna od onih vječnih haljina. Cipele su stare 15 godina'', pohvalila se Danijela.

Zatim je objavila još jednu fotografiju, no ovoga puta s još starijim parom cipela.

''Ovo je ista haljina i vintage cipele stare 25 godina, sad su opet u modi'', objasnila je.

A potom je pozirala u haljini s resicama poznatog brenda Cacharel, također stare više od dva desetljeća, a zanimljivo je da je takvu haljinu Kylie Minogue nosila u svom spotu ''Can't Get You Out Of My Head''.

''Kupljena prije nego ju je Kylie Minogue isfurala u spotu'', napisala je Danijela kroz smijeh.

Inače, na Instagramu je prati 109 tisuća pratitelja, a u zadnje vrijeme rado se javlja putem live Instagram videa u kojima priča o nekim problemima s kojima se većina susreće u životu te dijeli savjete kako ih riješiti ili zaobići.

Podsjetimo, Danijela posljednjih godina živi u Sutivanu na Braču, gdje je izgradila svoj komadić raja i ne skriva koliko uživa u životu na otoku.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Omiljena domaća tiktokerica prisjetila se najtežih životnih perioda i podijelila svoja iskustva s nama: ''Prala sam i toalet na gradilištima, nikad me nije bilo sram raditi bilo kakav posao''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Potpuno gola Aniston snimila vruće scene seksa, izgleda jednako senzacionalno kao u svojoj prvoj golišavoj sceni davne 2006. godine!