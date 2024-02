Bizarne optužbe protiv naše pjevačice kruže društvenim mrežama: "Je li istina da si hrvatski špijun u Srbiji?"

Ida Prester našla se na meti teoretičara zavjere s društvenih mreža.

Društvene mreže su od svoje pojave izvor raznih teorija zavjere od svoje pojave, a sada je u jednu od bizarnijih upletena i naša pjevačica i voditeljica.

Ida Prester na svojem profilu na Instagramu podijelila je poruku koju joj je poslao jedan pratitelj, kojeg je zanimalo je li istina nešto što je o njoj pročitao na Twiiteru.

"Pozdrav Ida, imam jedno pitanje. Je li istina da ste hrvatski špijun u Srbiji", upitao ju je, na što mu je Ida šaljivo odgovorila: "Da!, Kako znaš?"

Pratitelj je s njom zatim podijelio objavu s društvenih mreža u kojoj, uz Idinu fotografiju s aerodroma u Zagrebu, piše sjedeće:

"Jedan osmijeh za sve vas u Srbiji koji si i dalje mislite da su špijuni nekakvi namrgođeni ljudi u odijelima. Ova je više podataka proslijedila hrvatskih službama posredstvom ureda veleposlanstva u Beogradu nego što ima 'bora smijalica' od tolike količine umjetnog osmijeha."

"Do jaja! Tko piše?" zanimalo je Idu.

"Meni to nije do jaja. Ja sam volio vašu glazbu i išao na vaše koncerte", odgovorio joj je razočarani pratitelj, uz tužni smajlić.

Ida je uz njihovu prepisku duhovito zaključila: "Provaljena sam!", a objavom je nasmijala sve redom.

"Top! Ti si naša Hannah Montana", napisala joj je Ella Dvornik. "Hit", komentirala je Nataša Janjić uz emotikone koji plaču od smijeha. "Pretpostavljam da je tvoj muž obrnuto srpski špijun u Hrvatskoj. Jesam se nasmijala", "Točno sam znala da i to stižeš", "Haha, ovo je vrh", "Pa sad je jasno otkud sve te silne pare za sve te silne second handove", "Ako kažu na internetima to mora da je točno", "Bila si sumnjiva", "Naša snajka 007", još su neki od brojnih komentara Idinih pratitelja.

Inače, Ida je od 2013. godine u braku sa srpskim poduzetnikom Ivanom Peševskim, s kojim ima i dvojicu sinova, Ria i Roka.

Obitelj je sedam godina živjela u Beogradu, pa su preselili u Zagreb.

