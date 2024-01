Ida Prester javila se nakon što je njena objava izazvala pravu buru reakcija: "Da nije bilo mog posta o Nepalcima...''

Ida Prester oglasila se nakon svog statusa o Nepalcima i komentirala reakcije koje su uslijedile.

Voditeljica Ida Prester početkom tjedna komentirala je brojna negodovanja građana koji su komentirali vesele Nepalce na dočeku u Zagrebu, a koji je upravo ona i vodila.

Sada se nakon svog statusa, ponovno oglasila novim na društvenim mrežama.

"Da nije bilo mog posta o Nepalcima, ne bi nikad znali koliko su muškarci desnih uvjerenja zapravo zabrinuti za položaj i prava žena. Jako ih brine naše pravo glasa, sigurnog kretanja, a znaju jako dobro i razliku između udvaranja i seksualnog uznemiravanja (do sad se tome smijalo, lijepo je da se to mijenja)", započela je Ida.

"U tri dana novogodišnjih slavlja u Hrvatskoj su ubijene dvije Žene, jedna teško prebijena, a jednoj policajki slomljena je noga. Hrvatska je treća u EU po broju femicida, a svakih 15 minuta jedna žena doživi nasilje. Nasilje nad ženama poprima oblik epidemije u našim krajevima. Predlažem da upravo oni, a ne uvijek mi žene, organiziraju velike prosvjede za našu zaštitu koja nam hitno treba. Strože kazne za nasilnike, edukaciju i reforme državnih tijela, hitno uvođenje građanskog i spolnog odgoja u škole. U sklopu promjena svakako i edukaciju Nepalaca o svim tim temama, dapače! Mogu se i sami uključiti na puno načina. Predivno je što smo svi na istoj strani, razumijemo i čuvamo jedni druge. Dečki - čekamo vaš prvi korak", zaključila je.

"Wow! Kakvo poentiranje!", "Opet u sridu! Bravo", "Bravo Ida", "Respect", samo su neki od komentara.

Ovo je bio Idin prvi status koji je pokrenuo pravu lavinu reakcija.

"Usijale su se mreže od zgražanja nad ‘Nepalskom novom godinom’ u centru Zagreba. Woltovska/Boltovska proslava, pišu. Smiju im se, rugaju, ponižavaju. Po čemu smo mi to vredniji i bolji ljudi? Istina, sinoć su centrom prošle desetine tisuća Nepalaca, Indijaca, Bangladešana, Filipinaca. A opet - ni jednog najmanjeg incidenta! Nitko se nije potukao, nitko nije ništa ukrao, pa ni uhvatio nekog za stražnjicu. Vidjeli smo tisuće radosnih, nasmijanih lica. Dečke koji ne razumiju možda puno hrvatskog, a opet skaču na hrvatske bendove, skandiraju, podržavaju. Dečke i djevojke koji slave Novu godinu daleko od svojih najmilijih, od svoje obitelji, svojih prijatelja. Na trgu su, jer ih u malim unajmljenim sobama ne čeka odojak, francuska salata i topli zagrljaji. Na trgu su jer si to jedino mogu priuštiti. Svi ti Fariqi i Raghavi nas ne smetaju kad nam donesu večeru ili grade krov, ali nam smetaju kad ih vidimo u gradu da se zabavljaju, vesele, da imaju život. Imigranti su tu jer IH TREBAMO. Jer naše radne snage nema dovoljno, jer naši mladi rade te iste poslove u bogatijim zemljama. Za Nepalce i Indijce smo mi ta bogatija zemlja. I u tom nema ništa loše, svak nek traži svoju sreću gdje mu paše. Došlo nam je naglo, razumijem da se nismo navikli. Ali moramo osvijestiti da će to tako ostati, a na nama je da smislimo kako te ljude najbolje integrirati, da učimo jedni od drugih i uvažavamo se. Najgore što možemo napraviti je izolirati ih, ponižavati, tjerati od sebe. Možemo i moramo bolje, empatičnije i zrelije", poručila je Ida u podužoj objavi na svom profilu.

