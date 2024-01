Veliku regionalnu zvijezdu dugo nismo vidjeli, objasnio je i zašto se povukao iz javnosti: "Ljudi se mijenjaju"

Hari Mata Hari snimljen je u šetnji Sarajevom, nakon što je otkrio razlog povlačenja iz javnog života.

Bosanskohercegovački glazbenik Hajrudin Varešanović (62), poznatiji kao Hari Mata Hari, na sceni je prisutan još od 70-ih godina prošlog stoljeća i stekao je status velike regionalne zvijezde.

No Hari se zadnjih godina povukao iz javnog života i obožavatelji ga mogu vidjeti samo na njegovim koncertima, koje i dalje rasprodaje.

Sada je nakon dugo vremena snimljen u šetnji rodnim Sarajevom, gdje je privukao i pažnju prolaznika. Hari je bio u ležernom sportskom izdanju i čini se da nije primijetio fotografe i znatiželjne poglede, a fotografije možete pogledati u galeriji.

Hari je krajem prošle godine otkrio zašto se povukao iz javnosti.

"Javnost prima sve – od ratova, dodjele Oscara... Od 'Golubice' je prošlo 45 godina, od mog početaka rada, uvijek se znalo da Hari nije taj koji se nameće i kad radi, a kamoli kad ne radi. Ja baš moram nešto dobro napraviti pa čekati da me neko dobro pohvali, kao neko dijete. Izgleda takav je svijet da ljudi više pričaju o sebi, a ne čekaju da ih neko pohvali. Tako bi trebalo biti. Ja sam i puno radio u životu i puno koncerta, albuma, malo sam se umorio. Bilo je svega u mom životu od korone i na privatnoj bazi... Sve je, hvala Bogu, dobro, ali to me usporilo. I to mi je malo smanjilo moj merak, užitak", ispričao je za Dnevni avaz.

Ni u Sarajevu, gdje živi, ne može ga se vidjeti često i svugdje.

"Imam svojih par mjesta gdje se dobro jede, gdje su moji drugovi i nisam nešto šetač po gradu. Nekad sam bio, ali ljudi se mijenjaju", objasnio je.

Pjevač je i ponosni djed četvero unučadi i uživa u slobodnom vremenu s njima, ali o mirovini još uvijek ne razmišlja.

"Moj izgled i glas još uvijek su betonsko armirana konstrukcija, samo je pitanje novih pjesama. Ako se nekad i odlučim povući, okrenut ću se pravljenju pjesama, pravljenju mladih. Poslije muzike-muzika", poručio je.

Harry je jedan od najznačajnijih bosanskohercegovačkih kantaurora, a jedan od njegovih najvećih uspjeha je treće mjesto na Eurosongu, koje je 2006. godine zauzeo s pjesmom "Lejla".

