Obožavani glazbenik naše regije otkrio zašto se povukao iz javnosti, pa čak i u gradu u kojem živi: "Bilo je svega od korone i na privatnoj bazi..."

Hari Mata Hari pojasnio je zašto se povukao iz javnosti unatoč tome što su njegovi koncerti i dalje rasprodani.

Hari Mati Hari nosi titulu jednog od najuspješnijih pjevača regije i gotovo da ne postoji koncert koji nije rasprodao, pa tako i ona tri uzastopna u beograskoj MTS dvorani koje je nedavno održao.

Ipak, unatoč tome, 62-godišnjeg Harija rijetko kada imamo priliku vidjeti u javnosti, a sada je otkrio i zašto je to tako odlučio.

"Tako je. Javnost prima sve – od ratova, dodjele Oscara... Od "Golubice“ je prošlo 45 godina, od mog početaka rada, uvijek se znalo da Hari nije taj koji se nameće i kad radi, a kamoli kad ne radi. Ja baš moram nešto dobro napraviti pa čekati da me neko dobro pohvali, kao neko dijete. Izgleda takav je svijet da ljudi više pričaju o sebi, a ne čekaju da ih neko pohvali. Tako bi trebalo biti. Ja sam i puno radio u životu i puno koncerta, albuma, malo sam se umorio. Bilo je svega u mom životu od korone i na privatnoj bazi... Sve je, hvala Bogu, dobro, ali to me usporilo. I to mi je malo smanjilo moj merak, užitak", pojasnio je Hari za Dnevni avaz.

Hari danas živi u Srajevu gdje uživa u svakodnevnim stvarima, ali ni tamo ga ljudi ne viđaju često.

"Ja živim u Sarajevu. Imam svojih par mjesta gdje se dobro jede, gdje su moji drugovi i nisam nešto šetač po gradu. Nekad sam bio, ali ljudi se mijenjaju", otkrio je Hari.

Pjevač je i ponosni djed četvero unučadi i uživa u slobodnom vremenu s njima, ali o mirovini još uvijek ne razmišlja.

"Dobio sam i od Maka napokon Varešanovićku. Unuku. Damir je dobio sina ima dvije godine. Za Nađu se zna - dva sina. Sad je četvorka. Oni svi žive vani. Viđamo se često. A muzika i dalje. Moj izgled i glas još uvijek su betonsko armirana konstrukcija, samo je pitanje novih pjesama. Ako se nekad i odlučim povući, okrenut ću se pravljenju pjesama, pravljenju mladih. Poslije muzike-muzika", zaključio je Hari.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Pogledajte pomalo bizaran video s koncerta Enriquea Iglesiasa, svi traže novac natrag: "Što mu je, je li to njegov dvojnik?"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Alen Vitasović objavio vijest koja je rastužila njegove obožavatelje: "Pun mi je klinac držati taj mikrofon i derati se po cijele noći u društvu pijanih..."