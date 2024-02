Omiljeni Gandalf raskinuo ljubavnu vezu s 54 godine mlađim partnerom: "Kako se brzo zaljubi, tako se i odljubi"

Ian McKellen i Oscar Conlon-Morrey prekinuli su ljubavnu vezu dvije godine nakon što su se upoznali na predstavi "Mother Goose".

Britanski glumac i zvijezda filmske franšize "Gospodar prstenova" Ian McKellen prekinuo je ljubavnu vezu nakon godinu sa svojim 54 godine mlađim dečkom Oscarom Conlon-Morreyjem, prenosi Daily Mail.

84-godišnji Ian i 30-godišnji Oscar upoznali su se 2022. godine dok su zajedno glumili u predstavi "Mother Goose", nakon čega su brzo započeli vezu, a mladi glumac tvrdio da je pronašao ljubav svog života.

"Oscar je rekao obitelji i prijateljima da ima velike planove s Ianom i da misli kako će se zaručiti. Ali McKellen nije bio u vezi dvadeset godina i on zaista nije čovjek za brak. Ne želi da netko živi u njegovoj kući, nego samo uživa imati nekoga kada je na turneji. Kako se brzo zaljubi, tako se brzo i odljubi", izjavio je njima blizak izvor za Daily Mail.

Pogledaji ovo Celebrity Prije 35 godina obznanio je vijest koja je sve šokirala, a onda se puno toga promijenilo nabolje: "Odgojen sam u vrijeme kada..."

Legendarni britanski glumac otkrio je u nedavnom intervjuu za časopis Variety kako mu se život promijenio preko noći, i to nakon što je javno priznao da voli muškarce. On je još 1988. godine otkrio javnosti svoju seksualnu orijentaciju i danas priznaje da je to bio trenutak koji mu je promijenio život.

"Gotovo preko noći sve se u mom životu promijenilo nabolje, promijenio se moj odnos s ljudima i cijeli moj stav prema glumi", izjavio je.

Ian je priznao i kako je osjećao da se ljudima koji nisu homoseksualci bilo teško povezati s njegovom borbom.

"Ljudi koji nisu homoseksualci jednostavno ne znaju koliko vam šteti lagati o tome što jeste i sramiti se samog sebe. Odgojen sam u vrijeme kada je bilo protuzakonito seksati se s muškarcem. A to nije bilo tako davno", dodao je.

Ianova uspješna karijera traje dulje od šest desetljeća i iako je sve svjesniji vlastitih godina, ne planira se uskoro povući iz svijeta glume.

"Povući se da radim što? Nikada nisam bio bez posla, ali sam svjestan da bi mi se svaki čas moglo dogoditi nešto što bi me moglo spriječiti da više ikada radim. Ali dok koljena mogu izdržati i sjećanje ostane netaknuto, zašto ne bih nastavio? Stvarno osjećam da sam sada prilično dobar", dodao je Ian.

Pogledaji ovo Nekad i sad Zvijezda ''Gospodara prstenova'' svoj privatni život strogo drži u tajnosti, a evo i koji je razlog tome

Ian je ipak priznao da se u posljednje vrijeme često spominje njegov odlazak u mirovinu i prisjetio se jednog kritičara koji je iznio tu ideju nakon što je zaboravio rečenicu u kazališnoj predstavi "Frank i Percy".

"Umjesto da razumije da se to događa s vremena na vrijeme, taj kritičar kaže da je to bio dokaz da je došlo vrijeme da Ian McKellen prestane glumiti", rekao je Ian, koji se odavno pomirio s kritikama.

A njegova najnovija uloga koju je snimio jest u

nadolazećem britanskom trileru "Kritičar", temeljenom na romanu "Curtain Call" Anthonyja Quinna iz 2015. godine.

