Zvijezda ''Gospodara prstenova'' svoj privatni život strogo drži u tajnosti, a evo i koji je razlog tome

Glumac Elijah Wood konačno je otkrio zašto svoj privatni život drži u strogoj tajnosti, a isto čini i njegova partnerica Mette-Marie Kongsved.

Glumac Elijah Wood i njegova partnerica, filmska producentica Mette-Marie Kongsved, vole držati svoj obiteljski život daleko od očiju javnosti. Zvijezda trilogije "Gospodar prstenova" u jednom intervjuu otkrio je kako su prošle godine dobili drugo dijete, a vijest je podijelio sasvim slučajno, dok je odgovarao na novinarsko pitanje o tome kako započinje svoj dan.

Inače o svojem privatnom životu uopće ne govori. U intervjuu je Elijah kazao kako se zbog djece svaki dan vrlo rano budi.

"Imamo trogodišnjeg sina i kćer od 14 mjeseci i oni nas bude prilično rano", otkrio je sasvim slučajno.

Glumac, govori, ujutro priprema doručak za djecu, zobenu kašu s raznim začinima, voćem i maslacem od kikirikija ili žitarice s jogurtom.

A potom je rekao zašto sve drži u tajnosti, pa mu čak ni društvene mreže nisu otključane za javnost.

"Želim dijeliti fotografije koje nužno ne želim podijeliti s cijelim svijetom. Račun na društvenim mrežama koji je otvoren utjecao bi na sadržaj koji dijelim. Nije kao da dijelim nešto što ne smije izaći u javnost, ali sam po prirodi privatna osoba", rekao je u razgovoru.

Elijah i Mette-Marie upoznali su se na setu filma "I Don’t Feel at Home in This World Anymore" 2017. godine, a kada su postali roditelji prvog djeteta 2019., također su vijest čuvali u tajnosti, pa nisu objavili niti imena svoje djece. Mediji su nagađali i o njihovim planovima za vjenčanje, no par nikada nije potvrdio te vijesti.

Producentica je prije veze s glumcem bila u braku s producentom Evanom Louisom Katzom, no rastali su se 2016. godine.

Elijah je s druge strane pet godina bio u vezi s Pamelom Racine, nakon koje je hodao s Kerry Bicshe.

