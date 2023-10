Popularni par posljednjim je postupkom potaknuo nova šuškanja, ipak se ne razvode?

Nakon što su nedavno iznenadili javnost objavom o ulasku u proces razvoda braka, Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness uočeni su na zajedničkoj večeri.

Glumac Hugh Jackman nedavno je objavio da se rastaje od supruge Debore Lee-Furnes, a mnogi su se sada ponadali da do toga neće doći jer je par viđen na zajedničkoj večeri.

Povod je bio Jackmanov 55. rođendan koji su zajedno proslavili u popularnom Polo Baru u New Yorku.

''Izgledali su jako sretno. Čini se da je to bio dobar rođendan'', rekao je izvor za Page Six. Glasnogovornik para uskoro je te informacije i potvrdio.

''Da, istina je. To je bila divna večer.''

Izvor je još rekao da su im se pridružila njihova djeca, Oscar i Ava te nekoliko bliskih prijatelja.

No, čini se da se obitelj skupila samo kako bi glumcu uljepšali rođendan nakon što su odlučili da se on i Deborra rastaju nakon 27 godina braka.

Nedavno je sve prokomentirao i jedan od vodećih i upućenijih ljudi u australskom showbusinessu, novinar Peter Ford, koji je osudio glasine koje kruže o toj temi. U razgovoru za "6PR Breakfast with Millsy and Karl" odbacio je lude teorije koje kruže o razlazu para i podijelio svoje mišljenje o jednom od tužnih razloga zbog kojih su se razišli.

"Dvadeset sedam godina braka u showbusiness braku, to je dugo vrijeme, to je kao 186 godina u uvjetima stvarnih ljudi. Tako nešto za par u pedesetima i šezdesetima nije ništa neobično, kada im se djeca osamostale, shvate da ih više ništa ne povezuje te odluče otići svatko svojim putem. Neke od stvari koje sam pročitao tijekom vikenda jednostavno su preglupe. Stalno čitam tu priču u kojoj je netko rekao da su se počeli pojavljivati problemi jer Deborra-Lee nije bila na probama za ''The Music Man''. Zašto bi bila? Ona ne glumi u njemu!" izjavio je Peter.

U njih ispočetka nitko nije vjerovao jer je Deborra starija 13 godina, ali s vremenom su dokazali da njihova ljubav ne poznaje takve granice.

No, čini se da je sada i toj ljubavi došao kraj.

