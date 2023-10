Tek se rastao nakon 27 godina braka, a novu ljubav već traži punom parom: ''To mu je sada prioritet!''

Hugh Jackman već traži novu ljubav nakon što se rastao od supruge Deborre-Lee Furnes, tvrdi njegov bliski izvor.

Glumac Hugh Jackman nedavno je objavio da se rastaje od supruge Debore Lee-Furnes, a njegov bliski izvor tvrdi da već traži novu ljubav.

''Ponovni pronalazak ljubavi sada mu je prioritet'', rekao je izvor za časopis New Idea.

''Svi očekuju da će se Hugh ponovno oženiti prilično brzo. On je tako meka osoba i vjerojatno će pasti na prvu djevojku koja mu zapne za oko.''

''Postoji red žena u kvartu koje žele izlaziti s njim'', dodao je drugi.

Hugh se ni o čemu još nije oglasio, a javnost je još uvijek šokirana saznanjem da je jedan od najskladnijih parova odlučio rastaviti svoje puteve.

Vijest o njihovu razvodu mnoge je rastužila, a njima blizak izvor za Page Six otkrio je kako je to zapravo bilo očekivano i bilo je samo pitanje vremena kada će do njega i doći.

"To se dogodilo prije nekog vremena, prijatelji i obitelj znali su za to. Problemi među njima postoje već neko vrijeme, počeli su čak i prije nego što se Hugh vratio na Broadway u veljači 2022. godini glumeći u predstavi 'The Music Man'. Deb nije bila često na probama, a na nekima je čak drijemala", otkrio je izvor za Page Six i dodao kako u razvod nisu bile uključene treće osobe, već su Hugh i Deborra postali obični cimeri koji su samo zajedno živjeli te im je to presudilo.

54-godišnji Hugh i 67-godišnja Deborra zajedno imaju dvoje djece, 23-godišnjeg sina Oscara i 18-godišnju kćer Avu, a u braku su bili 27 godina. U njih ispočetka nitko nije vjerovao jer je Deborra starija 13 godina, ali s vremenom su dokazali da njihova ljubav ne poznaje takve granice.

