Slavna plavuša i suprug na plaži pokazali nevjerojatno isklesana tijela, ne zna se tko je zgodniji!

Gwyneth Paltrow snimljena je na plaži u Meksiku sa suprugom Bradom Falchukom i sinom Mosesom.

Oskarovka Gwyneth Paltrow trenutno s obitelji odmara u meksičkom Cabu.

Tamo su je paparazzi snimili na plaži, a s njom su bili suprug Brad Falchuk i sin Moses.

Paltrow je nosila ružičasti bikini u kojem je pokazala zavidnu figuru, a posebnu pažnju plijenili su njezini isklesani trbušnjaci.

I njezin suprug se imao čime pohvaliti kad je skinuo majicu, a fotografi su ga ulovili i dok je veslajući dodatno napeo svoje mišiće.

51-godišnja Gwyneth jednom je prilikom otkrila kako ostaje u top-formi.

"Ujutro konzumiram samo ono što mi neće povećati šećer u krvi pa popijem kavu", objasnila je ove godine u podcastu Dr. Willa Colea "The Art of Being Well". Tada je rekla i da za ručak obično jede samo bistru juhu, zatim vježba sat vremena, a dan završava ranom večerom.

"Pokušavam se držati paleo plana prehrane. Dakle, puno povrća kako bih potaknula detoksikaciju", izjavila je glumica, a zbog svojeg ograničenog režima prehrane našla se na meti kritika.

Inače, Gwyneth se za televizijskog scenarista Brada Falchuka udala na ljeto 2019. godine.

To joj je drugi brak, a s prvim suprugom Chrisom Martinom, frontmenom grupe Coldplay, dobila je dvoje djece, sina Mosesa i kćer Apple.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte kako izgleda brat Melkiora iz MasterChefa, također je uspješan chef, a odmah ćete primijetiti i druge sličnosti!

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Nekad i sad Kamo je nestala jedna od naših najljepših glumica? Nakon teške ozljede odselila se iz Hrvatske, a uslijedio je još jedan bolan udarac!