Slavna plavuša otkrila što pojede u jednom danu pa se našla na udaru kritika: "Zvuči kao priprema za kolonoskopiju"

Gwyneth Paltrow našla se na meti kritika zbog svojeg režima prehrane kojim se pohvalila gostujući u jednom podcastu.

Holivudska glumica Gwyneth Paltrow (50) gostovala je u podcastu Dr. Willa Colea "The Art of Being Well", gdje je izložila svoj plan prehrane i izazvala oštre reakcije javnosti.

Gwyneth je otkrila da prvi obrok u danu jede tek oko podne.

"Ujutro konzumiram samo ono što mi neće povećati šećer u krvi pa popijem kavu", objasnila je. Za ručak obično jede samo bistru juhu, zatim vježba sat vremena, a dan završava ranom večerom.

"Pokušavam se držati paleo plana prehrane. Dakle, puno povrća kako bih potaknula detoksikaciju", izjavila je glumica.

Dakle, kada sve sumiramo, njezin dnevni jelovnik sastoji se samo od povrća i juhe, a zbog svojeg ograničenog režima prehrane našla se na meti kritika.

Glumicu su prozvali "badem mamom", a radi se o terminu kojim se opisuje majke koje su opsjednute "zdravim" prehrambenim navikama i koji je inspirirala Yolanda Hadid kada je svojoj kćeri Gigi savjetovala da pojede dva badema kako bi se osjećala bolje.

"Generalno je to jako malo hrane i uopće nije zdravo", "Gwyneth promovira poremećaj prehrane", "Izgladnjivanje nije zdravo", "Zvuči kao priprema za kolonoskopiju", neke su od brojnih kritika koje je glumica dobila na društvenim mrežama, nakon čega se o svemu još jednom oglasila i sama.

"Mislim da je važno da znate da sam snimala podcast sa svojim doktorom. Dakle, radi se o osobi s kojom surađujem već više od dvije godine", poručila je Gwyneth u svojim pričama na Instagramu pa je objasnila i kako povremeno pati od teških upala otkako je preboljela COVIID.

"Fokusirala sam se na hranu koja ne potiče upale pa to obuhvaća puno kuhanog povrća, svakakve proteine i zdrave ugljikohidrate, i to m je puno pomoglo", opravdala se glumica.

Inače, ovih se dana puno pisalo i o nesreći sa skijališta iz 2016. godine u kojoj je Gwyneth navodno teško ozlijedila umirovljenog optometrista Terryja Sandersonona, koji ju je sada i tužio.

