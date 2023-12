Pogledajte kako izgleda brat Melkiora iz MasterChefa, također je uspješan chef, a odmah ćete primijetiti i druge sličnosti!

Melkior Bašić i njegov brat Zlatko Belužić iskustvo su stekli u Michelinovim restoranima i oboje su danas ugledni i uspješni chefovi.

Chef Melkior Bašić stekao je velike simpatije javnosti u showu MasterChef, u kojem ga već treću sezonu gledamo kao člana stručnog žirija.

Melkioru je MasterChef prvo iskustvo pred kamerama i u tome se odlično snašao, a posebno je drag gledateljicama, koje ga od milja zovu "gospodin fatalni".

Vjernim gledateljima MasterChefa zasigurno nije promakla ni informacija da Melkior ima brata koji je također chef i kojeg je baš nedavno spomenuo u showu, a sada nam je otkrio malo više o njemu.

Melkiorov brat zove se Zlatko Belužić i trenutačno radi kao chef u jednom restoranu u Bihaću, a obojica su iskustvo stjecali u Michelinovim restoranima izvan Hrvatske.

Melkior nam je poslao i nekoliko njihovih zajedničkih fotografija pa u našoj galeriji možete vidjeti i kako Zlatko izgleda, a odmah ćete primijetiti sličnost u njihovim "frizurama", ali i zaraznim, širokim osmijesima.

Melkior nam je jednom prilikom priznao i da je brat njegov najveći kritičar.

"Mi se međusobno volimo povremeno pikati, nazovimo to tako, malo podbadati. Prije je to bio pokojni tata, koji me je uvijek malo kritizirao, a sada se više brat i ja prepucavamo tko je bolji. Mama je isto tu, kada nešto skuham pa joj se ne sviđa, popljuje me, kaže da ništa ne vrijedi i da bacim psima. Tako da je obitelj najviše kritična, budimo realni", ispričao nam je.

Melkiorov pokojni otac Silvio Belužić također je bio ugledni chef.

"Pokojni otac također je bio kuhar i meni veliki uzor u životu, tako da je moj izbor profesije došao nekako prirodno. Od malih sam se nogu uz njega muvao po kuhinji pa se nitko nije previše iznenadio kad sam odlučio nastaviti njegovim putem. Uvijek smo se prepucavali tko je bolji u kuhinji i hoću li biti bolji od njega. Još uvijek mislim da nisam, ali i dalje radim na tome da budem", objasnio nam je Melkior.

Inače, uz Melkiora, žiri showa MasterChef čine još Stjepan Vukadin i Damir Tomljanović.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Neda Ukraden pozirala u zagrljaju svima dobro poznatog muškarca: "Našla sam i ja svog djedicu!''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Sjećate se nje? U MasterChefu joj je finale izmaklo za dlaku, a sada je dočekala priznanje za svoj trud!