Neda Ukraden pozirala u zagrljaju svima dobro poznatog muškarca: "Našla sam i ja svog djedicu!''

Neda Ukraden povodom nadolazećih blagdana našalila se na svoj račun uz fotografiju s Djeda Božićnjakom.

Najseksi baka balkana i pjevačica Neda Ukraden objavila je fotografiju s blagdanskog druženja u Beogradu na kojem je bila s kćeri Jelenom, njezinim suprugom Predragom i unucima.

Neda je na svom profilu objavila fotografiju na kojoj pozira u zagrljaju Djeda Božićnjaka.

"Našla sam i ja svog djedicu. Čestitam svima koji slave Svetog Nikolu", napisala je u opisu.

"Prava božićna i zimska idila", "Kraljica", "Ljepotica" bili su neki od komentara.

Neda je nedavno za srpske medije otkrila kako njoj nije potreban muškarac da bi ona bila sretna žena.

"To je velika zabluda. Žena sjaji kada je zadovoljna i sretna, a ja imam toliko razloga da to budem. Što se muškaraca tiče, što kaže Gibonni, nisam primijetila da netko nedostaje. Dovoljno je da vam kažem da sam voljena i da ja uvijek volim. Rad, ljubav, stvaranje, akcija, to je za mene sve", istaknula je.

Podsjetimo, kćer Jelenu dobila je s pokojnim suprugom Milanom Bilbijom, koji je preminuo 2013. godine.

