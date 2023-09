Melkior priznao zbog čega ga supruga zafrkava, ali i gdje ona vodi glavnu riječ: "Moja Masterchefica!"

Melkior Bašić otkrio je da ga supruga Andrea zafrkava zbog nadimka koji je stekao u showu MasterChef.

Chef Melkor Bašić mnogima je omiljen član žirija showa MasterChef, a posebno je popularan među gledateljicama koje su ga prozvale "gospodin fatalni".

Sada je u intervjuu za Avaz otkrio što o tom nadimku misli njegova supruga Andrea.

"A šta kaže, moj fatalni i to je to. Mada me zna zezati kada je ne čujem, kaže oprostite 'gospodine fatalni'. Uzimamo to kroz šalu", ispričao je Melkior.

Priznao je i tko je glavni u kuhinji u njihovom domu.

"To je najjednostavnije pitanje svih vremena, a odgovor je moja supruga Andrea, moja Masterchefica", rekao je.

Melkior je najavio i još jednu uzbudljivu sezonu showa MasterChef, a priznao je da mu sve teže padaju rastanci s natjecateljima.

Na pitanje što bi bio da nje kuhar, otkrio je da ga zanimaju crtanje, arhitektura i stolarija, pa je zaključio: "Nikad nije kasno, možda odlučim po stare dane promijeniti profesiju i postati nešto drugo."

Uz Melkiora, žiri showa MasterChef čine još chefovi Stjepan Vukadin i Damir Tomljanović, a novu sezonu popularnog showa gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 22:15 na Novoj TV!

