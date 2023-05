Pique je zbilja izgubio glavu za mlađahnom studenticom: Ne ispušta je iz ruku i ne skida zaljubljeni osmijeh!

Gereand Pique i Clara Chia Marti snimljeni su nakon koncerta grupe Coldplay, a na fotografijama izgledaju zaljubljeno i sretno.

Sve se više čini da veza Gererda Piquea (36) i Clare Chije Marti (24) nije samo prolazna avantura.

Par je proteklog vikenda snimljen nakon koncerta grupe Coldplay u Barceloni, a hodali su nasmiješeni i držeći se za ruke.

Bivši nogometaš je i neprestano pogledavao u mlađahnu studenticu, koja ga je, čini se, potpuno očarala.

Pique je nedavno na svojem profilu na Instagramu objavio i jednu njihovu zajedničku fotografiju, na kojoj poziraju zagrljeni i prislonjeni obrazima. No, romantičan prizor nije baš oduševio javnost koja je većinom zauzela Shakirinu stranu, kada ju je Pique ostavio zbog Clare, i ispod fotke su se zaredali brojni negativni komentari.

Piqueova bivša, pjevačica Shakira, ovih je dana objavila spot za novu pjesmu "Acróstico", a mnoge je raznježila odlukom da se u spotu nalaze i njezini sinovi Milan i Sasha koje je dobila s Piqueom.

Lagana pjesma u kojoj glavnu ulogu ima klavir sve je očarala, a posebno su se svi raznježili na činjenicu što se s njom u spotu nalaze i njezini sinovi Sasha i Milan. Njih dvojica zapjevali su zajedno s mamom i zasvirali klavir, a u spotu se osim njih može vidjeti i niz isječaka i fotografija kad su bili bebe.

"Milan je ove godine napisao pjesme koje su me dovele do ruba emocija, a Sasha je proveo sate na klaviru. Obojica su bila uz mene u studiju i nakon što su čuli ovu pjesmu posvećenu njima, zamolili su me da budu dio nje", otkrila je Shakira na Instagramu.

"Milane i Sasha, tako je lijepo vidjeti vas da širite krila i počinjete ostvarivati svoje snove. Ništa me ne ispunjava više od toga što sam njihova mama", poručila je tada.

